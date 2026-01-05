Zima uderzyła z pełną siłą. Śnieżyce na północy kraju. "Sypie, że świata nie widać"

Jacek Chlewicki
2026-01-05 9:32

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują, z jaką siłą zima uderzyła w północną Polskę. Filmy udostępniane przez łowców burz i internautów dokumentują intensywne śnieżyce, bardzo ograniczoną widoczność oraz zawieje śnieżne, które w ostatnich godzinach zasypały wiele miejscowości na Pomorzu i nad Bałtykiem.

  • w sieci krążą filmy pokazujące silne śnieżyce i niemal zerową widoczność
  • nagrania publikują m.in. łowcy burz i mieszkańcy regionów objętych opadami
  • śnieżyce były szczególnie widoczne na Pomorzu i nad Bałtykiem
  • IMGW informuje, że opady śniegu w większości regionów już zanikły
  • miejscami nadal utrzymuje się porywisty wiatr powodujący zamiecie

Atak zimy przyniósł w wielu regionach Polski intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz trudne warunki pogodowe. Szczególnie dotkliwie skutki śnieżyc odczuwalne są na Pomorzu, gdzie obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne wszystkich stopni – od pierwszego do trzeciego. W najpoważniej zagrożonych powiatach prognozowano bardzo intensywne opady śniegu, prowadzące do gwałtownego wzrostu pokrywy śnieżnej nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Zjawiskom tym towarzyszył silny, porywisty wiatr, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne, znacząco pogarszając widoczność i warunki na drogach. W sieci pojawiły się liczne nagrania dokumentujące skalę śnieżyc, które w ostatnich dniach przetoczyły się przez północną Polskę. Internauci publikują filmy pokazujące intensywne opady śniegu, niemal zerową widoczność oraz drogi i miejscowości zasypywane w krótkim czasie grubą warstwą białego puchu.

- Sypie, że świata nie widać! - napisał na Facebooku łowca burz Grzegorz Zawiślak. Z kolei Lubuscy Łowcy Burz opublikowali film ukazujący śnieżycę, która w niedzielę (4 stycznia) pojawiła się w Rowach nad Bałtykiem.  

  

Potężny atak zimy w Polsce

Z najnowszego (5 stycznia) komunikatu IMGW wynika, że opady śniegu na przeważającym obszarze objętym ostrzeżeniem zanikły. Słaby śnieg pada jedynie miejscami nad morzem na wschód od Ustki. Również tam w najbliższych godzinach śnieg powinien przestać padać. Miejscami w dalszym ciągu utrzymuje się umiarkowany i chwilami porywisty wiatr, który powodować może zamiecie śnieżne.

