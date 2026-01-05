Zima uderzyła z pełną siłą. Śnieżyce na północy kraju. "Sypie, że świata nie widać"

w sieci krążą filmy pokazujące silne śnieżyce i niemal zerową widoczność

nagrania publikują m.in. łowcy burz i mieszkańcy regionów objętych opadami

śnieżyce były szczególnie widoczne na Pomorzu i nad Bałtykiem

IMGW informuje, że opady śniegu w większości regionów już zanikły

miejscami nadal utrzymuje się porywisty wiatr powodujący zamiecie

Atak zimy przyniósł w wielu regionach Polski intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz trudne warunki pogodowe. Szczególnie dotkliwie skutki śnieżyc odczuwalne są na Pomorzu, gdzie obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne wszystkich stopni – od pierwszego do trzeciego. W najpoważniej zagrożonych powiatach prognozowano bardzo intensywne opady śniegu, prowadzące do gwałtownego wzrostu pokrywy śnieżnej nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Zjawiskom tym towarzyszył silny, porywisty wiatr, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne, znacząco pogarszając widoczność i warunki na drogach. W sieci pojawiły się liczne nagrania dokumentujące skalę śnieżyc, które w ostatnich dniach przetoczyły się przez północną Polskę. Internauci publikują filmy pokazujące intensywne opady śniegu, niemal zerową widoczność oraz drogi i miejscowości zasypywane w krótkim czasie grubą warstwą białego puchu.

Czytaj też: -17 stopni i śnieg to nie wszystko! IMGW pokazał kolejne szczegóły

- Sypie, że świata nie widać! - napisał na Facebooku łowca burz Grzegorz Zawiślak. Z kolei Lubuscy Łowcy Burz opublikowali film ukazujący śnieżycę, która w niedzielę (4 stycznia) pojawiła się w Rowach nad Bałtykiem.

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z najnowszego (5 stycznia) komunikatu IMGW wynika, że opady śniegu na przeważającym obszarze objętym ostrzeżeniem zanikły. Słaby śnieg pada jedynie miejscami nad morzem na wschód od Ustki. Również tam w najbliższych godzinach śnieg powinien przestać padać. Miejscami w dalszym ciągu utrzymuje się umiarkowany i chwilami porywisty wiatr, który powodować może zamiecie śnieżne.