12-letnia dziewczynka porażona prądem. Nagłe zatrzymanie krążenia, przyleciał śmigłowiec

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-21 7:52

W Łazach (powiat zawierciański) rozegrały się dramatyczne sceny. 12-latka została porażona prądem, przez co doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Służby błyskawicznie ruszyły na ratunek, do akcji wkroczył też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną do szpitala w Sosnowcu.

Żółty śmigłowiec LPR na trawie. O ratowaniu 12-latki po porażeniu prądem w Łazach przeczytasz na SE.
Autor: Mirosław Jamro

12-latka porażona prądem. Do Łaz przyleciał śmigłowiec LPR

Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielny poranek, 20 września. Około godziny 8.50 na ulicy Narutowicza w Łazach doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kpt. Grzegorz Nowak z zawierciańskiej straży pożarnej poinformował, że służby zaalarmowano w sprawie 12-letniej dziewczynki porażonej prądem.

Z relacji lokalnego serwisu Zawiercie112 wynika, że w wyniku tego dramatycznego zdarzenia u dziecka nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Sytuacja była niezwykle poważna i wymagała błyskawicznej reakcji. Na pomoc ruszyli strażacy, policjanci i ratownicy medyczni, wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Helikopter przetransportował dziecko do szpitala w Sosnowcu

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawnie wylądowało w pobliżu miejsca wypadku. Bezpieczeństwo podczas lądowania maszyny zapewniali druhowie z miejscowych jednostek OSP oraz strażacy z PSP w Zawierciu.

Ranna 12-latka została umieszczona w śmigłowcu i drogą powietrzną przetransportowana do specjalistycznej placówki w Sosnowcu w celu dalszego leczenia.

Jak przekazała kom. Marta Wnuk z zawierciańskiej policji, zgłoszenie o wypadku dotarło do nich tuż przed dziewiątą. Funkcjonariusze zastali na miejscu nieprzytomne dziecko, jednak dziewczynka odzyskała świadomość w drodze do szpitala.

Śledczy intensywnie pracowali na miejscu zdarzenia, aby ustalić, jak doszło do tego nieszczęścia. Trwa wyjaśnianie, co dokładnie robiła dziewczynka w chwili porażenia prądem.

Wiadomo już, że opiekunowie 12-latki byli w momencie wypadku całkowicie trzeźwi.

Kluczową wiadomością jest fakt, że poszkodowana odzyskała przytomność podczas lotu do sosnowieckiej placówki. Obecnie nie ma nowszych wieści na temat jej aktualnego stanu zdrowia.

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