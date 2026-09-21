12-latka porażona prądem. Do Łaz przyleciał śmigłowiec LPR

Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielny poranek, 20 września. Około godziny 8.50 na ulicy Narutowicza w Łazach doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kpt. Grzegorz Nowak z zawierciańskiej straży pożarnej poinformował, że służby zaalarmowano w sprawie 12-letniej dziewczynki porażonej prądem.

Z relacji lokalnego serwisu Zawiercie112 wynika, że w wyniku tego dramatycznego zdarzenia u dziecka nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Sytuacja była niezwykle poważna i wymagała błyskawicznej reakcji. Na pomoc ruszyli strażacy, policjanci i ratownicy medyczni, wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Helikopter przetransportował dziecko do szpitala w Sosnowcu

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawnie wylądowało w pobliżu miejsca wypadku. Bezpieczeństwo podczas lądowania maszyny zapewniali druhowie z miejscowych jednostek OSP oraz strażacy z PSP w Zawierciu.

Ranna 12-latka została umieszczona w śmigłowcu i drogą powietrzną przetransportowana do specjalistycznej placówki w Sosnowcu w celu dalszego leczenia.

Jak przekazała kom. Marta Wnuk z zawierciańskiej policji, zgłoszenie o wypadku dotarło do nich tuż przed dziewiątą. Funkcjonariusze zastali na miejscu nieprzytomne dziecko, jednak dziewczynka odzyskała świadomość w drodze do szpitala.

Śledczy intensywnie pracowali na miejscu zdarzenia, aby ustalić, jak doszło do tego nieszczęścia. Trwa wyjaśnianie, co dokładnie robiła dziewczynka w chwili porażenia prądem.

Wiadomo już, że opiekunowie 12-latki byli w momencie wypadku całkowicie trzeźwi.

Kluczową wiadomością jest fakt, że poszkodowana odzyskała przytomność podczas lotu do sosnowieckiej placówki. Obecnie nie ma nowszych wieści na temat jej aktualnego stanu zdrowia.