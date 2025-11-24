W Warszawie, na Woli, znajduje się niezwykły zabytek przemysłowy, nazywany "polskim Koloseum".

Monumentalna, ceglana rotunda to pozostałość po dawnej Gazowni Warszawskiej z XIX wieku.

Choć dziś opustoszałe, "Koloseum" skrywa intrygujące plany na przyszłość, które mogą zaskoczyć.

"Polskie Koloseum" w Warszawie

Mianem "polskiego Koloseum" może poszczycić się dawna Gazownia Warszawska znajdująca się przy ul. Kasprzaka 25, w dzielnicy Wola. Gazownia powstała w latach 1886-1888 jako nowoczesny jak na tamte czasy zakład produkcji gazu z węgla. Zbudowano ją, gdy starsza instalacja na Powiślu przestała wystarczać rosnącej Warszawie. Lokalizację wybrano m.in. ze względu na bliskość kolei, potrzebnej do dowozu węgla.

W skład kompleksu wchodziły m.in. aparatownia pomiarowa, odsiarczalnia, wieża ciśnień, kotłownia, destylarnia smoły, wozownie i budynki pomocnicze. Część z nich nie przetrwała do dziś, ale sam zespół jest jednym z najcenniejszych przemysłowych zabytków Warszawy.

"Polskim Koloseum" nazywa się obudowy dawnych zbiorników gazu (gazometrów) stojące od strony ul. Prądzyńskiego. To właśnie one przypominają swoim wyglądem słynne rzymskie Koloseum wzniesione w latach 70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa.

Rzymski klimat w sercu Warszawy

Rotundy, które pozostały z warszawskiej gazowni mieściły w sobie ogromne metalowe zbiorniki, w których magazynowano gaz wytwarzany w zakładzie. Zbiorniki usunięto w latach 70. XX w., kiedy Warszawa przeszła na gaz ziemny, a produkcja gazu z węgla została wygaszona. Dziś stoją więc opustoszałe, lecz tworzą piękny dla oka krajobraz. Co ciekawe, zarówno wieża ciśnień, jak i dwa nieczynne zbiorniki na gaz są wpisane do ewidencji zabytków.

Jak czytamy na portalu podroze.wprost.pl, z inicjatywy prywatnego właściciela, Fundacji Rodziny Biernackich w 2020 roku zostały odnowione elewacji obiektów. Teraz natomiast mówi się, że inwestor chce stworzyć w rotundach centrum nauki oraz salę koncertową. Nie ma jednak oficjalnych doniesień na ten temat.

"Polskie Koloseum" dla turystów

Choć słynne rotundy są obecnie poza głównym terenem zakładu i od lat pozostają w prywatnych rękach,to sama gazownia po zakończeniu produkcji została częściowo zaadaptowana na inne funkcje - na jej terenie działa m.in. Muzeum Gazownictwa, które jest otwarte dla turystów.