Mieszkanie traci temperaturę? Nie ruszaj pokrętła od kaloryfera, tylko sprawdź te miejsca

Jeśli mieszkanie szybko się wychładza, nie zawsze oznacza to konieczność mocniejszego ustawienia kaloryfera – ciepło może uciekać przez kilka newralgicznych miejsc.

Warto dokładnie sprawdzić okna, drzwi i ich uszczelki, zwracając uwagę na przeciągi oraz niewielkie szczeliny, przez które może dostawać się zimne powietrze.

Sposób ustawienia mebli, zasłon czy innych przedmiotów w pobliżu grzejnika również może wpływać na swobodny przepływ ciepłego powietrza.

Jeśli problem powtarza się mimo sprawnego ogrzewania, warto przyjrzeć się izolacji mieszkania i sprawdzić, którędy może uciekać najwięcej ciepła.

Kiedy temperatury na zewnątrz spadają, wiele osób automatycznie przekręca zawory przy grzejnikach. Zwiększenie mocy ogrzewania nie jest jednak jedynym rozwiązaniem w sytuacji szybkiego wychładzania się pomieszczeń. Należy przyjrzeć się kondycji okien oraz drzwi wejściowych, zwracając szczególną uwagę na ewentualne przedmuchy chłodnego powietrza.

Warto również przeanalizować układ mebli i dekoracji w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ mogą one zaburzać odpowiednią cyrkulację. Jeśli mimo prawidłowo działających urządzeń grzewczych problem nawraca, konieczna może okazać się ocena całej izolacji termicznej naszego lokum.

Poszukiwania winowajcy warto rozpocząć od dokładnych oględzin okien. Po okresie letnim uszczelki potrafią zawodzić, dlatego należy upewnić się, że nie czuć znikąd zimna. Zasada ta dotyczy także skrzydeł drzwiowych prowadzących na zewnątrz, gdyż nawet milimetrowa szpara przepuszcza chłód przez całą dobę. W takich okolicznościach podkręcanie temperatury na głowicy termostatycznej mija się z celem.

Kolejnym punktem kontrolnym powinna być przestrzeń bezpośrednio przy grzejnikach. Zastawianie ich masywnymi sofami, zasłanianie grubymi kotarami czy zawieszanie na nich mokrego prania to najczęstsze błędy hamujące emisję ciepła. W sezonie zimowym łatwo przeoczyć, że źle zaplanowana aranżacja wnętrza znacząco obniża nasz komfort termiczny.

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Zimno w domu? Koniecznie sprawdź te rzeczy!

Skoncentruj się na stanie gumowych zabezpieczeń przy stolarce okiennej i drzwiowej, a także zbadaj luki pod parapetami. Rolety i zasłony warto zaciągać po zmroku w celu zatrzymania ciepła, pamiętając jednak o pozostawieniu wolnej przestrzeni wokół kaloryfera. Dobrym pomysłem jest też odsunięcie masywnego wyposażenia od chłodnych ścian zewnętrznych i odsłonięcie sprzętu grzewczego.

Gdy sytuacja się powtarza i dom szybko staje się zimny mimo sprawnych instalacji, warto zainwestować w przegląd całej stolarki. Czasem proste zabiegi uszczelniające przynoszą lepsze efekty niż generowanie ogromnych kosztów za ogrzewanie. Przed kolejnym ruchem pokrętła termostatu zlokalizuj punkty, przez które cenne ciepło wymyka się na zewnątrz.

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