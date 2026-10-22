Koniec biletów 15-minutowych w Krakowie. Pasażerowie zyskają więcej czasu na przejazd

Bilet 20-minutowy powróci do Krakowa

Podczas posiedzenia Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 21 października, zaprezentowano nowy projekt prezydenckiej uchwały. Dokument ten zakłada przywrócenie popularnego niegdyś rozwiązania, czyli wycofanie krytykowanych biletów 15-minutowych na rzecz taryfy 20-minutowej. Co najważniejsze dla pasażerów, wydłużenie czasu przejazdu nie będzie wiązało się z podwyżkami, a koszt zakupu pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Włodarze miasta uwzględnili również potrzeby lokalnego środowiska naukowego. Projekt zakłada rozszerzenie przywilejów dotyczących rocznego biletu studenckiego w cenie 365 zł. Od teraz uprawnieni do jego zakupu będą również doktoranci krakowskich uczelni. Wszystkie te zmiany mają wejść w życie dopiero na początku 2027 roku. Długi okres oczekiwania wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych. Do tego czasu podróżni będą musieli korzystać z dotychczasowej oferty przewozowej.

Co ze starymi biletami MPK Kraków po zmianach?

Wielu pasażerów może zastanawiać się, co stanie się z zakupionymi wcześniej biletami po wprowadzeniu nowej uchwały. Twórcy projektu przewidzieli specjalny okres przejściowy, aby skutecznie chronić interesy mieszkańców. Osoby posiadające papierowe bilety 15-minutowe będą mogły ich używać jeszcze przez pół roku od daty wejścia w życie zaktualizowanych przepisów.

Po upływie sześciu miesięcy niewykorzystane stare bilety stracą swoją rację bytu w pojazdach, ale nie przepadną bezpowrotnie. Pasażerowie zyskają możliwość ich wymiany w wyznaczonych punktach sprzedaży. Otrzymają wtedy dokumenty przewozowe z nowej puli, z ewentualną koniecznością dopłacenia różnicy w cenie obowiązującej taryfy.

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