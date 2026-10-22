Pilny komunikat dyrekcji Galerii Krakowskiej. Kompleks handlowy zamknięty dla klientów

Awaria prądu w Galerii Krakowskiej. Ważne informacje dla podróżnych

W środę, 21 października, na terenie Galerii Krakowskiej doszło do niebezpiecznej sytuacji. W jednym z pomieszczeń technicznych wystąpiła poważna awaria rozdzielni elektrycznej, co spowodowało całkowity paraliż systemu zasilania. W związku z tym, w czwartek, 22 października, popularne krakowskie centrum handlowe będzie niedostępne dla klientów, a jego część handlowa pozostanie zamknięta do odwołania.

Dla wielu osób najistotniejszą informacją jest dostęp do pobliskiego dworca kolejowego, który połączony jest z Galerią. Zgodnie z komunikatem wydanym przez dyrekcję, przejście podziemne w stronę Dworca Głównego PKP będzie otwarte, co pozwoli pasażerom na bezproblemowe dotarcie na perony. Trzeba jednak mieć świadomość, że wszystkie wejścia prowadzące bezpośrednio do części handlowej będą zablokowane.

Istotnym problemem będzie także parkowanie pojazdów w rejonie węzła komunikacyjnego. Względy bezpieczeństwa oraz brak prądu wymusiły całkowite zamknięcie wewnętrznych parkingów Galerii Krakowskiej. Kierowcy muszą się zatem liczyć z utrudnieniami i poszukać alternatywnych miejsc postojowych, aby uniknąć problemów z zaparkowaniem auta.

Gdzie zaparkować przy Dworcu Głównym PKP w Krakowie?

Mimo zamknięcia parkingów wewnętrznych, kierowcy nie zostaną całkowicie pozbawieni możliwości zostawienia samochodu. Zarząd obiektu poinformował, że zewnętrzny parking znajdujący się nad peronami będzie dostępny dla kierowców bez jakichkolwiek ograniczeń.

Obecnie nie jest znany czas trwania napraw. O ponownym otwarciu Galerii Krakowskiej dyrekcja poinformuje w osobnym komunikacie. Władze centrum przeprosiły za zaistniałe niedogodności i podziękowały za cierpliwość i wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.