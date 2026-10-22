Góral zgromadził nielegalny arsenał. Policja zabezpieczyła Walthera P-38

Policjanci z Rabki-Zdroju i Nowego Targu zabezpieczyli pistolet Walther P-38, elementy broni długiej oraz 377 sztuk amunicji na posesji 44-letniego mieszkańca gminy Bukowina Tatrzańska.

Mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do nielegalnego posiadania broni, a jego sprawa trafi do sądu, gdzie grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna broń zabezpieczona na posesji w Bukowinie Tatrzańskiej

Do niebezpiecznego odkrycia doszło we wtorek na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. To właśnie tam funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, działając wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, przeszukali jedną z prywatnych posesji. W działaniach brał udział również przewodnik z psem służbowym, specjalnie wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Intuicja i profesjonalizm śledczych szybko przyniosły oczekiwane rezultaty.

Podczas szczegółowego przeszukania posesji należącej do 44-letniego mieszkańca Podhala, mundurowi natrafili na przedmioty, których posiadanie bez odpowiedniego zezwolenia jest w Polsce surowo zabronione. Jak informuje małopolska policja, mundurowi z Nowego Targu zabezpieczyli niemiecki pistolet Walther P-38 wraz z dwoma dedykowanymi magazynkami. To jednak nie wszystko. Na miejscu znaleziono także elementy broni długiej, różnego rodzaju akcesoria strzeleckie oraz imponującą ilość amunicji. Łącznie w ręce mundurowych wpadło aż 377 sztuk nabojów różnego kalibru. Wszystkie te niebezpieczne przedmioty zostały natychmiast zabezpieczone i trafiły do policyjnego depozytu, gdzie zostaną poddane szczegółowym ekspertyzom balistycznym.

Jaka kara grozi za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji?

Właściciel nielegalnego arsenału nie uniknie odpowiedzialności karnej. Bezpośrednio po zakończeniu przeszukania posesji, 44-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy i przewieziony do policyjnego aresztu. Kolejnego dnia zatrzymany usłyszał zarzuty. Jak podają śledczy, podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Cała sprawa już wkrótce znajdzie swój finał na sali sądowej.

Warto przypomnieć, że polskie prawo niezwykle rygorystycznie podchodzi do kwestii posiadania uzbrojenia bez wymaganych dokumentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

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