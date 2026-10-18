Najtańsze mieszkania w Polsce. Nawet 5,5 tys. zł za metr!

Gdzie mieszkania w Polsce są najtańsze?

Osoby planujące zakup nieruchomości nie muszą ograniczać się do największych miast. W mniejszych ośrodkach można znaleźć lokale w znacznie niższych cenach, co ma szczególne znaczenie dla osób dysponujących ograniczonym budżetem lub planujących zakup pierwszego mieszkania. Gdzie więc jest najtaniej? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię poniżej.

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Najtańsze mieszkania w Polsce

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Mieszkania z rynku wtórnego bywają jeszcze tańsze

Osoby szukające oszczędności powinny zwrócić uwagę nie tylko na lokalizację, ale również na rodzaj rynku. Mieszkania z drugiej ręki mogą kosztować znacznie mniej niż lokale oferowane przez deweloperów.

Nie oznacza to jednak, że mieszkanie używane zawsze będzie tańszym wyborem. W niektórych miastach sytuacja wygląda odwrotnie. Przykładowo w Łomży średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym wynosi 8124 zł, a na pierwotnym 7163 zł.

Zakup mieszkania - o czym pamiętać?

Warto pamiętać, że zakup mieszkania to nie tylko koszt samej nieruchomości, ale również szereg dodatkowych wydatków i formalności. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić stan prawny lokalu, a także przeanalizować wszystkie koszty związane z transakcją. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera szczególnie ważny jest odbiór techniczny. Warto przeprowadzić go w obecności niezależnego specjalisty, np. inżyniera budownictwa lub inspektora, który sprawdzi jakość wykonania i pomoże wykryć ewentualne usterki. Może on zweryfikować m.in. równość ścian i podłóg, stan okien, działanie instalacji oraz zgodność wykonania z umową i standardem deweloperskim.