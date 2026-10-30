GDDKiA przekazała ważną wiadomość. Chodzi o trasę S7

Otwarcie nowego odcinka S7 w Krakowie. Połączenie z autostradą A4 już dostępne

Z komunikatów GDDKiA wynika, że oddany do użytku w piątek (30.10) odcinek trasy ekspresowej S7 liczy niecałe 3 km. W jego skład wchodzą estakady na węźle Mistrzejowice oraz fragment biegnący do węzła Grębałów, który został już udostępniony kierowcom.

Nowa inwestycja pozwoliła spiąć ze sobą dwie funkcjonujące już części trasy S7. Pierwsza z nich ciągnie się przez ponad 270 km od Warszawy aż do granic stolicy Małopolski, podczas gdy druga to 9-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Grębałów i Bieżanów.

W praktyce podróżni wyruszający z Warszawy, Radomia czy Kielc zyskali bezpośredni dojazd ekspresową siódemką do samej autostrady A4, a całkowita długość połączonego szlaku wynosi obecnie ponad 280 km. Nowe rozwiązanie komunikacyjne to także duże ułatwienie dla zmotoryzowanych z Nowej Huty oraz wschodnich rejonów Krakowa, którzy mogą teraz wyjechać bezpośrednio na północ.

Ograniczenia prędkości i utrudnienia na S7 w Krakowie. GDDKiA kontynuuje prace

Przedstawiciele GDDKiA zwracają uwagę, że oddany fragment funkcjonuje na razie na zasadzie przejezdności. Auta mogą już się nim poruszać, jednak całe przedsięwzięcie budowlane nie dobiegło jeszcze do definitywnego końca, o czym muszą pamiętać podróżni.

Jadąc estakadami na węźle Mistrzejowice, należy zwolnić do maksymalnie 80 km/h. Jeszcze większe restrykcje czekają na odcinku łączącym Mistrzejowice z Grębałowem, gdzie kierowcy korzystają tylko z jednej jezdni i obowiązuje limit 40 km/h na całym tym fragmencie.

Równolegle na śladzie dawnej ulicy Łowińskiego trwa budowa drugiej nitki, którą drogowcy chcą otworzyć na przełomie listopada i grudnia. W tym samym czasie całkowicie zamknięty zostanie dotychczasowy zjazd z trasy S7 na ulicę Ujastek Mogilski w Krakowie.

Obecnie zmotoryzowani nie skorzystają jeszcze ze wszystkich łącznic w obrębie węzła Mistrzejowice. Nadjeżdżający od strony stolicy mają do wyboru zjazd na Północną Obwodnicę Krakowa, czyli drogę S52, lub dalszą podróż estakadą w stronę węzła Grębałów, ale przejazd z trasy S52 na S7 w kierunku Nowej Huty pozostaje zablokowany dla ruchu kołowego.

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Kiedy pełna obwodnica Krakowa? GDDKiA podaje termin otwarcia węzła Mistrzejowice

Następnym kluczowym krokiem dla układu komunikacyjnego miasta będzie całkowite zamknięcie drogowego ringu wokół Krakowa. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA nastąpi to na przełomie listopada i grudnia wraz z otwarciem brakujących łącznic węzła Mistrzejowice dla wszystkich pojazdów.

Otwarcie tych zjazdów sprawi, że jadący z kierunku Katowic oraz Rzeszowa zyskają opcję ominięcia Krakowa od północy trasami S52 i S7 lub tradycyjnie od strony południowej przez autostradę A4.

Sfinalizowanie tych robót drogowych oznacza, że Kraków jako drugie miasto w Polsce, tuż po Łodzi, będzie mieć pełną obwodnicę wokół swoich granic.

Z kolei na sam koniec 2026 roku drogowcy zapowiadają udostępnienie zjazdów z węzła Mistrzejowice na lokalne ulice Okulickiego oraz Petofiego. Ten ruch zakończy budowę liczącego przeszło 18 km odcinka S7 pomiędzy Widomą a Krakowem i zamknie cały projekt.

Wartość całego realizowanego kontraktu sięga niemal 1,7 mld zł. Inwestycja została wsparta kwotą ponad 955 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, które zasiliły budżet budowy.