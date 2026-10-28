Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie. Nocny horror na 10. piętrze! Policjanci ruszyli na pomoc pacjentom

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-28 13:51

To była noc pełna grozy, która na długo zapadnie w pamięci pacjentów i personelu medycznego. Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie wybuchł na dziesiątym piętrze placówki, stwarzając śmiertelne niebezpieczeństwo dla chorych. Ogień i gęsty, toksyczny dym odcięły drogę ucieczki pacjentom, z których wielu miało poważne ograniczenia ruchowe. Wtedy do akcji wkroczyli krakowscy policjanci, którzy wspólnie ze strażakami i pracownikami lecznicy, ruszyli chorym na ratunek.

Dwaj policjanci stoją przy radiowozie. Na miniaturze zadymiony korytarz szpitalny. O pożarze w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • W nocy 6 października wybuchł pożar na 10. piętrze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
  • Policjanci (sierż. szt. Kamil Skrzyniarz, post. Sebastian Sztorc, podkom. Zbigniew Adamski), strażacy i personel medyczny wspólnie ewakuowali łącznie 38 pacjentów, w tym osoby z ograniczoną mobilnością, zapewniając im bezpieczeństwo.
  • Komendanci Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Krakowie wyrazili szczególne uznanie i podziękowali funkcjonariuszom za ich postawę i pomoc w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.

Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ogień i dym zagrażał pacjentom

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy, 6 października bieżącego roku. W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, na na 10. piętrze wybuchł pożar. Ogień oraz błyskawicznie rozprzestrzeniający się dym wywołały natychmiastowy alarm. Jak informują służby ratunkowe, płomienie i toksyczne opary zagrażały bezpośrednio zdrowiu oraz życiu pacjentów, którzy przebywali na oddziale.

Ewakuacja chorych w takich warunkach to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi mogą stanąć ratownicy. Wielu pacjentów hospitalizowanych na tym oddziale to osoby o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Niektórzy z nich byli całkowicie przykuci do łóżek, co uniemożliwiało im podjęcie jakiejkolwiek próby samodzielnej ucieczki przed śmiertelnym zagrożeniem. Wymagali oni natychmiastowej, fizycznej pomocy i pilnego przetransportowania w bezpieczne miejsce.

Bohaterska ewakuacja pacjentów

W obliczu tak ogromnego zagrożenia kluczowa okazała się błyskawiczna reakcja i doskonała współpraca wszystkich służb. Jako jedni z pierwszych na miejsce przybyli krakowscy policjanci. Pomimo skrajnie trudnych warunków i bardzo silnego zadymienia, które ograniczało widoczność i utrudniało oddychanie, mundurowi nie wahali się ani chwili. Do akcji ratunkowej ruszyli sierż. szt. Kamil Skrzyniarz, post. Sebastian Sztorc oraz podkom. Zbigniew Adamski.

Policjanci, działając ramię w ramię ze strażakami oraz ofiarnym personelem medycznym szpitala, rozpoczęli walkę z czasem. Funkcjonariusze wynosili i przeprowadzali pacjentów przez zadymione korytarze, dbając o to, by każdy z nich trafił do bezpiecznej strefy budynku. Dzięki ich odwadze, zimnej krwi i profesjonalizmowi, akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Postawa krakowskich policjantów oraz pozostałych ratowników zasługuje na najwyższe uznanie.

Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
Pożar w szpitalu w Krakowie. Nocny horror na 10. piętrze! Policjanci ruszyli na ratunek pacjentom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA KRAKÓW
SZPITAL
POŻAR
EWAKUACJA

ROLKI