Zapomniane cmentarze w Małopolsce kryją niezwykłe tajemnice. Wiele z nich popada w ruinę

Zapomniane cmentarze w Małopolsce z czasów I wojny światowej niszczeją w ciszy

Temat nekropolii powraca zazwyczaj przy okazji 1 listopada, gdy podczas uroczystości Wszystkich Świętych masowo udajemy się na mogiły krewnych. Tymczasem będąca żywym świadectwem dziejów Małopolska skrywa mnóstwo cmentarzy, które przez pozostałe miesiące w roku pozostają zupełnie opuszczone. Trudno nawet dokładnie określić ich łączną liczbę. W samym Krakowie działa 12 nekropolii komunalnych, co stanowi jedynie niewielki ułamek całości. Z dawnych rejestrów wynika, że na terenie historycznej Galicji Zachodniej powstało przeszło 400 cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej. Obecnie spora grupa tych obiektów to wymazane z ludzkiej pamięci punkty na mapie. Choć zaangażowanie społeczników oraz samorządów pozwoliło na wyremontowanie lub zrekonstruowanie części z nich, to nadal mnóstwo takich miejsc znajduje się w stanie skrajnej ruiny. Niszczeją one w zapomnieniu, co prowadzi do bezpowrotnego zatarcia śladów dawnych tragedii.

Mijane często bezwiednie w codziennym pośpiechu opuszczone nekropolie kryją w sobie ogromne sekrety oraz poruszające ludzkie losy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że na tych pozornie bezimiennych cmentarzach pochowano bliskich wybitnych postaci z polskiej historii, w tym krewnych Ignacego Jana Paderewskiego. O randze tych obiektów decydują jednak nie tylko nazwiska zmarłych. Ze względu na niepowtarzalny styl architektoniczny i starannie zaplanowane układy przestrzenne, wiele takich miejsc trafiło do rejestru zabytków, dowodząc wielkiego talentu dawnych projektantów oraz rzeźbiarzy. Przede wszystkim są to jednak punkty o gigantycznym walorze historycznym, stanowiące miejsce wiecznego spoczynku dla żołnierzy niemal wszystkich nacji poległych na frontach I wojny światowej. Zamknięte małopolskie cmentarze służą więc nie tylko wyciszeniu, ale są też namacalnym świadectwem skomplikowanej i wielokulturowej przeszłości tego regionu.

Tekst został zaktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu miała miejsce 4.10.2023 r.

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