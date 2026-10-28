Zwolnienia grupowe w Krakowie. Ponad 4 tysiące pracowników może stracić etaty

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-28 10:07

Sytuacja na lokalnym rynku pracy wywołuje ogromne obawy wśród tysięcy zatrudnionych osób. Zwolnienia grupowe w Krakowie mogą dotknąć ponad 4 tysiące pracowników. Redukcja etatów najmocniej uderzy w te branże, które do tej pory uważano za niezwykle pewne i rozwojowe, czyli sektor IT, finanse oraz nowoczesną księgowość.

Dłonie osób stojących przy biurku z dokumentami. O fali zwolnień grupowych w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: pl/ Freepik.com Kraków. Zwolnienia w PepsiCo
  • W wyniku grupowych redukcji zatrudnienia w Krakowie etaty może stracić przeszło 4 tysiące pracowników, przede wszystkim z sektora IT, finansów oraz księgowości.
  • Główne powody cięć to postępująca automatyzacja zadań i relokacja części operacji biznesowych do krajów o niższych kosztach.
  • Nawet w obliczu zapowiadanych redukcji bezrobocie w stolicy Małopolski pozostaje bardzo niskie i nie przekracza poziomu 3 procent.

Zwolnienia grupowe w Krakowie w branży IT i finansach. Kto straci pracę?

Tematy rozwoju poszczególnych regionów i bezpieczeństwa ekonomicznego zdominowały dyskusje na Forum Krynica, które zgromadziło ponad 150 prelegentów i prawie 3 tysiące uczestników. Jednym z głównych wątków okazały się szykowane cięcia etatów w stolicy województwa małopolskiego. Według doniesień TVP Kraków zatrudnienie może tam stracić przeszło 4 tysiące pracowników. Zjawisko to uderzy przede wszystkim w ekspertów zajmujących się obsługą księgową, bankowością oraz technologiami informatycznymi.

Eksperci tonują jednak nastroje i podkreślają, że międzynarodowe firmy wcale nie uciekają masowo z terenu Małopolski. Głównym powodem redukcji jest relokacja wybranych operacji biznesowych do tańszych ośrodków, a także postępująca automatyzacja. Zaawansowane technologie i nowoczesne programy coraz częściej zastępują pracę wykonywaną dotychczas przez ludzi. Taka transformacja wymusza na władzach regionalnych wypracowanie nowej strategii konkurencyjności, która pozwoli na ściągnięcie inwestorów oferujących stabilne i nowoczesne etaty.

Odprawy dla zwalnianych pracowników i niska stopa bezrobocia w Krakowie

Tysiące zagrożonych redukcją etatów osób zastanawia się obecnie nad swoimi prawami pracowniczymi. Przepisy jasno wskazują, że każda firma musi z wyprzedzeniem uprzedzić załogę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Jeżeli umowa wygasa wyłącznie z winy leżącej po stronie pracodawcy, zwalniana osoba ma zagwarantowane prawo do odprawy pieniężnej. Kwota takiego świadczenia zależy bezpośrednio od aktualnych norm prawnych oraz od czasu przepracowanego w danej organizacji.

Nawet w obliczu nadchodzących redukcji etatów, bezrobocie w samym Krakowie utrzymuje się poniżej 3 procent, natomiast w skali całego województwa małopolskiego oscyluje wokół 5 procent, co daje podstawy do umiarkowanego optymizmu. Obecnie rekruterzy i pracodawcy kładą coraz większy nacisk na kompetencje miękkie kandydatów, ceniąc przede wszystkim umiejętność działania w grupie, świetną organizację własnych zadań i samodzielność.

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