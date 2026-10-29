Cuda Polski 2026 wyłonione. W Małopolsce wygrało uzdrowisko

Plebiscyt Cuda Polski 2026 rozstrzygnięty. Internauci wybrali zwycięzców

Organizacją plebiscytu Cuda Polski 2026 zajęła się redakcja magazynu „National Geographic Traveler”, która stawia sobie za cel promocję unikalnych lokalizacji oraz mniej oczywistych atrakcji turystycznych w naszym kraju. W ramach tegorocznej odsłony konkursu dziennikarze wytypowali 48 miejsc, z których internauci w głosowaniu internetowym wybrali 16 ostatecznych laureatów.

Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 „National Geographic Traveler”! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj. Mamy tu niezwykłą przyrodę, fascynującą historię, wyjątkową architekturę. To miejsca, które zdecydowanie zasługują na to, by wpisać je na swoją podróżniczą mapę. Zachęcam wszystkich: ruszajcie w Polskę, odkrywajcie ją na nowo i zbaczajcie z utartych szlaków. Bo nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć wyjątkową przygodę. I jak zawsze powtarzam: Polska jest najpiękniejsza! – mówi Michał Cessanis, redaktor prowadzący „National Geographic Traveler” i ambasador plebiscytu Cuda Polski, czytamy na national-geographic.pl.

Krynica-Zdrój zdobywa tytuł Cudu Polski 2026 w województwie małopolskim

Wśród najbardziej znanych polskich miast uzdrowiskowych od lat czołowe miejsce zajmuje Krynica-Zdrój. Kuracjusze chętnie odwiedzają tę lokalizację ze względu na bogactwo wód mineralnych, sprzyjający górski klimat oraz rozbudowane zaplecze wypoczynkowe. Lista tutejszych atrakcji obejmuje między innymi Muzeum Nikifora, Pijalnię Główną, Górę Parkową, Jaworzynę Krynicką oraz historyczny deptak. Zwycięstwo tej miejscowości w regionalnym głosowaniu internautów nie jest więc żadnym zaskoczeniem.

Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim przyciąga turystów na zimowy wypoczynek

W okresie zimowym to jedno z najpopularniejszych polskich uzdrowisk staje się wymarzonym miejscem dla entuzjastów aktywnego spędzania czasu oraz górskich widoków. Krynica-Zdrój skutecznie przyciąga zarówno seniorów, jak i rodziny z dziećmi. Jest to zasługa malowniczego położenia w Beskidzie Sądeckim, rozbudowanej bazy noclegowej, nastrojowych deptaków oraz wielu dostępnych tras narciarskich.

Atrakcje zimowe w Krynicy-Zdroju. Jaworzyna Krynicka i Góra Parkowa

Głównym punktem przyciągającym turystów pozostaje Jaworzyna Krynicka, dysponująca koleją gondolową oraz zróżnicowanymi pod względem trudności trasami zjazdowymi. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Góra Parkowa, na której szczyt kursuje kolej linowo-terenowa. Rozpościera się stamtąd efektowna panorama na całe uzdrowisko i okoliczne pasma górskie.

Zwolennicy nieco spokojniejszego relaksu mogą zdecydować się na odwiedziny w Pijalni Głównej, przechadzkę po popularnym deptaku czy też oglądanie historycznych willi uzdrowiskowych. Zimą wyjątkowy klimat tego miejsca podkreślają oczywiście pokryte śniegiem górskie szczyty oraz rozświetlone dekoracje świąteczne.