Godziny otwarcia cmentarzy 1 listopada. Nocna wizyta pozwala uniknąć tłumów, ale można się zaskoczyć

Dla większości z nas dzień 1 listopada oznacza ogromny tłok, walkę o wolne miejsca parkingowe oraz długie oczekiwanie w kolejkach po kwiaty. Z tego powodu rosnąca grupa Polaków decyduje się na odwiedziny grobów bliskich o świcie lub późną nocą. Choć pozwala to na chwilę zadumy w ciszy i spokoju, pojawia się pytanie o dostępność cmentarzy o tak niestandardowych porach. W Polsce nie istnieją jednolite przepisy ogólnokrajowe w tej kwestii, dlatego poszczególne samorządy oraz parafie samodzielnie ustalają zasady funkcjonowania podległych im terenów.

Godziny otwarcia cmentarzy komunalnych 1 listopada w dużych miastach

Administratorzy miejskich nekropolii w największych ośrodkach, między innymi w Warszawie i Krakowie, podchodzą do sprawy bardzo elastycznie. Z reguły otwierają oni bramy już o świcie, na przykład o godzinie 6:00, i nie zamykają ich, dopóki na cmentarzu przebywają ludzie. W praktyce nikt nie wyprasza odwiedzających o sztywno wyznaczonej porze, a wejście na teren nekropolii jest możliwe aż do wyjścia ostatniej osoby. Taki system skutecznie rozładowuje tłumy i ułatwia organizację dnia tym, którzy chcą ominąć największy szczyt komunikacyjny.

Niektóre samorządy wyznaczają jednak konkretne, choć bardzo późne godziny zamykania swoich obiektów. Dobrym przykładem jest Cmentarz Centralny w Szczecinie, gdzie w nocy z 1 na 2 listopada bramy pozostają otwarte aż do godziny 2:00, co stanowi duże ułatwienie dla osób pracujących w święto lub przyjeżdżających z daleka. Jeszcze inne rozwiązanie zastosował Wrocław na tamtejszym Cmentarzu Osobowickim. Przez cały okres świąteczny, trwający od 30 października do 3 listopada, wrocławska nekropolia jest dostępna dla odwiedzających przez całą dobę, więc można tam wejść o dowolnej porze bez obaw o zamknięte wejście.

Cmentarze parafialne we Wszystkich Świętych. Kiedy są otwarte bramy?

Inne reguły obowiązują na cmentarzach wyznaniowych, które nie podlegają miejskim urzędnikom. Tam o godzinach dostępu decydują bezpośrednio proboszczowie lub administratorzy parafialni. Prawo kanoniczne nie narzuca w tej kwestii sztywnych ram, dlatego w mniejszych miasteczkach oraz na terenach wiejskich 1 listopada na groby można wejść praktycznie bez żadnych ograniczeń. Bardzo często wynika to z faktu, że wiele mniejszych nekropolii ma jedynie symboliczne ogrodzenie lub nie posiada bram, co gwarantuje swobodne wejście przez całą dobę.

Również na szczelnie ogrodzonych cmentarzach parafialnych w uroczystość Wszystkich Świętych rzadko wprowadza się surowe limity czasowe. Zwyczaj wieczornego odwiedzania zmarłych jest w Polsce tak mocno zakorzeniony, że zarządcy z reguły nie zamykają furtek przed wiernymi. Planując jednak wizytę na mniejszym i rzadziej odwiedzanym cmentarzu wyznaniowym, warto zawczasu sprawdzić komunikaty w gablocie przed kościołem lub w internecie, aby po dotarciu na miejsce nie zastać zamkniętego wejścia.