Pogoda dla Krakowa: 30 października – 1 listopada

Nadchodzący weekend w Krakowie zapowiada się pod znakiem pogodowej huśtawki. Piątek przyniesie jeszcze ostatnie chwile stabilnej, jesiennej aury, ale już sobota okaże się znacznie chłodniejsza i deszczowa. Niedziela zakończy weekend z niską temperaturą, choć już bez większych opadów. Niestety, słońca raczej nie zobaczymy.

Piątek, 30 października. Najcieplej i bez deszczu

Początek weekendu w Krakowie będzie jego najprzyjemniejszym momentem. Choć na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, nie należy spodziewać się deszczu. To będzie również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 11 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza – termometry wskażą około 6°C. Wiatr pozostanie słaby, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota, 31 października. Wyraźne ochłodzenie i opady

Aura zmieni się diametralnie w sobotę. Ten dzień przyniesie do Krakowa wyraźne ochłodzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie zaledwie 9°C, a więc o kilka stopni mniej niż w piątek. Co więcej, prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą utrzymywać się przez część dnia. Noc z soboty na niedzielę będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela, 1 listopada. Chłodno, ale przeważnie sucho

Ostatni dzień weekendu w Krakowie upłynie pod znakiem chłodu. Niedziela będzie najzimniejszym dniem, zwłaszcza o poranku, kiedy temperatura spadnie do około 4°C. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 9 stopni, podobnie jak w sobotę. Dobrą wiadomością jest to, że deszcz powinien już zanikać – prognozowane są jedynie symboliczne opady. Na niebie wciąż dominować będą chmury. Wiatr będzie nieco bardziej odczuwalny niż w poprzednich dniach, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie w Krakowie?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania weekendu. Piątkowa, sucha pogoda to dobra okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład na dłuższym spacerze po parkach czy historycznych uliczkach miasta. Deszczowa sobota to z kolei idealny moment na odwiedzenie miejsc pod dachem – kawiarni, restauracji, galerii sztuki czy muzeów. W niedzielę, gdy opady ustaną, można znów pomyśleć o wyjściu na zewnątrz, pamiętając jednak o cieplejszym ubraniu ze względu na niską temperaturę.

Dane pogodowe: OpenWeather