Koszmarna katastrofa! 11 osób nie żyje, dziesiątki rannych po karambolu 70 aut!

W Bułgarii doszło do potwornej tragedii drogowej – seria karamboli na autostradzie pochłonęła życie 11 osób, a 46 zostało rannych.

W wypadkach brało udział ponad 70 pojazdów, a gęsta mgła, mokra nawierzchnia i nadmierna prędkość są wskazywane jako główne przyczyny.

Ratownicy zmagają się z trudnościami w dotarciu do poszkodowanych, a bilans ofiar może niestety jeszcze wzrosnąć.

Poznaj szokujące szczegóły tej niewyobrażalnej katastrofy i dowiedz się, co doprowadziło do paraliżu bułgarskiej autostrady.

Dziesięć osób zginęło na miejscu, a jedna zmarła po przewiezieniu do szpitala. Rannych zostało 46 osób. Niestety, ten bilans może się zmienić, ponieważ stan niektórych poszkodowanych jest krytyczny. Szef władz obwodu sliweńskiego, Michaił Kaszerow, powiedział, że w wypadku uczestniczyło ponad 70 pojazdów. Dodał, że nigdy wcześniej nie widział tak poważnego zdarzenia.

Dramat na drodze. 11 osób nie żyje

Agencja informacyjna BTA przekazała, że do karamboli doszło na przeciwległych jezdniach, jednej prowadzącej w kierunku Burgas i drugiej prowadzącej do Sofii. Przez ponad kilometr ciągną się uszkodzone i zniszczone samochody.

Bułgarskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało, że do wypadków mogła przyczynić się gęsta mgła, która ograniczała widoczność. Dyrektor regionalnego urzędu transportu drogowego Galin Kostow wśród przyczyn wskazał też mokrą nawierzchnię i prędkość niedostosowaną do warunków pogodowych.

"Pojazdy przewrócone i zmiażdżone"

Władze regionu przekazują, że część pojazdów została przewrócona lub zmiażdżona. Ratownicy musieli usuwać fragmenty barier ochronnych, aby dotrzeć do poszkodowanych, a ograniczona widoczność początkowo uniemożliwiała wykorzystanie śmigłowców - podaje PAP. Autostrada pozostaje nieprzejezdna.

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