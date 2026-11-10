Ukochana prezenterka telewizyjna zastrzelona przez męża. Jej zwłoki znaleźli w domu

W Rawalpindi doszło do wstrząsającej tragedii – znana prezenterka telewizyjna Rabia Ahsan została zastrzelona w swoim domu.

Policja aresztowała męża 41-latki, który przyznał się do oddania strzałów, twierdząc jednak, że nie wiedział o załadowanej broni.

Poznaj szokujące okoliczności śmierci uwielbianej prezenterki i dowiedz się, co naprawdę doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii.

Wielka tragedia w Pakistanie. Światowe media informują o dramacie, jaki wydarzył się w Rawalpindi. Popularna, uwielbiana przez widzów prezenterka telewizyjna i matka dwójki dzieci została w niedzielę zastrzelona przez swojego męża w ich wspólnym domu. Policja przekazuje, że 41-letnia Rabia Ahsan zginęła około godz.15, gdy jej matka i siostra znajdowały się przed domem małżeństwa.

Widzowie ją uwielbiali. 41-letnia prezenterka nie żyje

"Siostra ukochanej reporterki po usłyszeniu strzałów wbiegła do domu, a tam w sypialni znalazła Ahsan leżącą w kałuży własnej krwi i jej męża, który trzymał w ręku pistolet" - podaje "Daily Mail". Zaledwie kilka godzin wcześniej Ashan nagrała i opublikowała na YouTube film, w którym omawiała wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Mąż twierdzi, że nie wiedział, że broń jest załadowana

Z oficjalnych raportów policyjnych wynika, że 41-latka miała ranę postrzałową poniżej szyi i drugą po prawej stronie pleców. Zginęła na miejscu. Tahir Ashan, mąż kobiety, został aresztowany. Pakistańska gazeta "Samaa" donosi, że nie miał ważnego pozwolenia na broń. Podczas przesłuchania przyznał się, że strzelił, jednak, jak twierdzi, nie wiedział, że broń jest załadowana.

Zgodnie z informacjami, do jakich dotarły lokalne media, ich małżeństwo było raczej zgodne, nie odnotowano żadnych incydentów związanych z przemocą. Para wychowywała razem dwoje dzieci. Trwa śledztwo.

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