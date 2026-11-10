Była taka promocja na kebab, że wybuchły zamieszki! W policję rzucali butelkami

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-11-10 10:30

Co pieniądze mogą zrobić z ludźmi? Na przykład zmienić ich w agresywnych zabijaków! Jeden z lokali w Niemczech zaoferował kebab w promocyjnej cenie 1 euro (nieco ponad 4 zł). Zainteresowanie było tak duże, że setki ludzi próbowały wedrzeć się do baru! Właściciel musiał wezwać policję.

  • Niewiarygodna promocja kebaba za 4 złote w Dortmundzie wywołała istny szturm, przyciągając setki osób.
  • Sytuacja szybko eskalowała, zmuszając do interwencji stu policjantów i policyjnego śmigłowca.
  • Funkcjonariusze zostali brutalnie zaatakowani, co doprowadziło do aresztowań i poważnych konsekwencji.
  • Dowiedz się, jak pozornie niewinna promocja zamieniła się w sceny ulicznych zamieszek i kto poniesie odpowiedzialność.

Kebab za 4 zł. Ludzie oszaleli

O sprawie rozpisują się media na całym świecie. Do groźnego incydentu doszło w minioną niedzielę (8 listopada), gdy właściciel lokalu z kebabem w Dortmundzie postanowił zorganizować wyjątkową promocję. Oferował kebab za 1 euro (czyli nieco ponad 4 zł), podczas gdy zazwyczaj średnia cena tego dania w Niemczech to 7 do 9 euro (od 30 do 40 zł).

"Właściciel wynajął prywatnych ochroniarzy, aby nadzorowali otwarcie baru, ale gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli, zmuszony był wezwać policję" - podaje "Guardian". Ludzie zaczęli się dosłownie wdzierać do lokalu, używali wyzwisk i siły, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Według właściciela, jego restaurację szturmowało jakieś tysiąc osób, z szacunków służb wynika, że było ich około 300.

Stu policjantów i śmigłowiec. Tak skończyła się promocja na kebab

"Funkcjonariusze zostali obrzuceni butelkami, kamieniami, fajerwerkami, hulajnogą elektryczną i krzesłem" - przekazał rzecznik policji. Skończyło się tym, że w akcji brało udział około setki policjantów. Zadysponowano też policyjny śmigłowiec. Szef policji w Dortmundzie, Tim Frommeyer tak komentował całe zajście: "Każdy, kto stosuje przemoc, w tym przypadku wobec funkcjonariuszy policji, nie jest młodzieńcem szukającym przygód ani awanturnikiem, lecz przestępcą”.

Po wszystkim kilka osób zostało aresztowanych, przy jednym z agresorów znaleziono pistolet hukowy. "Policja nie poinformowała, czy właściciel sklepu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zapowiedział, że przekaże pozostałe kebaby organizacji charytatywnej pomagającej bezdomnym w mieście" - czytamy.

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