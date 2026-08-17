Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura ujawnia nowe ustalenia! Polscy śledczy są już na miejscu

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W nocy z 15 na 16 sierpnia pojazd przewożący polskich pielgrzymów zjechał z autostrady M3 i przewrócił się na poboczu. Śledztwo w sprawie wszczęła polska prokuratura. Na Węgry pojechał już polski prokurator, który wraz z policjantami i biegłym ma uczestniczyć w czynnościach dotyczących rozbitego autokaru.

Do wypadku doszło około godz. 1 w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes. Autokar z polskimi pielgrzymami z niewyjaśnionych dotąd przyczyn opuścił pas ruchu, zjechał na pobocze i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskich służb jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn tragedii jest zaśnięcie kierowcy. Autokarem podróżowało łącznie 59 osób – 57 pasażerów oraz dwóch kierowców.

Węgierscy funkcjonariusze przesłuchali obu kierowców. Jeden z nich został zwolniony, natomiast drugi, który miał prowadzić pojazd w momencie katastrofy, został zatrzymany. Na obecnym etapie postępowania nie przesądzono jednak o odpowiedzialności za wypadek.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Zabezpieczono dokumentację dwóch firm

Postępowanie w sprawie katastrofy rozpoczęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Jak przekazała jej rzeczniczka prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, śledztwo dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

– W dniu 16 sierpnia prokurator Prokuratury Okręgowej w Kośnie wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w nocy z 15 na 16 sierpnia na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym, na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia na pobocze, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń o różnym stopniu intensywności – informuje prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Śledczy na razie nie ustalili, dlaczego pojazd zjechał z jezdni.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski – przekazała rzeczniczka prokuratury.

Prokuratura ustaliła również organizatora pielgrzymki oraz przewoźnika. Pierwszym z nich było Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa-Zdroju, natomiast za transport odpowiadała firma mająca siedzibę w Świerchowej w powiecie jasielskim.

– Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibach obu tych firm. Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na tę dokumentację – dodaje prok. Kolendowska-Matejczuk.

Polski prokurator pojechał na Węgry. Będą oględziny autokaru

Polscy śledczy wystąpili również bezpośrednio do strony węgierskiej. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała Europejski Nakaz Dochodzeniowy, domagając się zabezpieczenia i przekazania materiałów związanych z katastrofą.

– W szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, a także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych oraz protokołów oględzin i otwarcia zwłok pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć podczas tej katastrofy – wylicza prokurator.

Strona polska otrzymała ponadto zgodę na udział przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Krośnie w oględzinach rozbitego pojazdu.

– W poniedziałek rano na Węgry wyjechał już prokurator wraz z policjantami komendy wojewódzkiej i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego – powiedziała prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Polski prokurator jest już na Węgrzech i uczestniczy w postępowaniu prowadzonym przez tamtejszych śledczych. Według przekazanych informacji ponowne oględziny rozbitego autokaru z udziałem polskiej strony mogą zostać przeprowadzone jeszcze 17 sierpnia.

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