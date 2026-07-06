Leon XIV zaczyna urlop! Zobacz, w jakich luksusach zamieszka

Papież wrócił na wakacje do Castel Gandolfo. Miasteczko ożyło po 13 latach przerwy

Tradycja letnich wyjazdów do Castel Gandolfo znowu ożywa. W ubiegłą niedzielę papież Leon XIV przyjechał do tego miasteczka pod Rzymem, by zacząć swój urlop. Papież zostanie tam do 27 lipca i zatrzyma się w Pałacu Apostolskim. Tu oznacza dużą zmianę, bo od 2016 roku z woli papieża Franciszka obiekt ten funkcjonował jako otwarte dla turystów muzeum. Decyzja Franciszka o rezygnacji z letnich wyjazdów znacząco wpłynęła na mniejszy napływ gości do Castel Gandolfo. Okoliczni właściciele hoteli, restauratorzy i sprzedawcy niejednokrotnie zwracali uwagę, że nieobecność papieża negatywnie odbiła się na ich biznesach.

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Leon XIV opowiada o planach na urlop. Wspomniał o modlitwie, lekturze i sporcie

Obecny papież krok po kroku odnawia dawny zwyczaj. Wcześniej zdarzało mu się bywać w Castel Gandolfo, wybierając na nocleg Villę Barberini, znajdującą się na terenie papieskiej posiadłości. Niedawno Pałac Apostolski został odpowiednio przygotowany, tak by ponownie mógł służyć za letnią rezydencję, a na czas urlopu papieża muzealne przestrzenie wyłączono ze zwiedzania. Po dotarciu na miejsce Leon XIV ukazał się na balkonie, aby pozdrowić zebrany tłum i wygłosił krótkie przemówienie. – Bardzo się cieszę, że jestem wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, lekturze i – miejmy nadzieję – odrobinie sportu – powiedział.

Głowa Kościoła skierowała też słowa wdzięczności do lokalnej społeczności za gościnność. Papież określił zebranych mianem braci i sióstr, obiecując, że będą mieli okazję zobaczyć się z nim w niedziele w trakcie modlitwy Anioł Pański, a niewykluczone, że także w innych momentach. Spotkanie zwieńczyło wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz" i udzielenie papieskiego błogosławieństwa.

Leon XIV: dobry wieczór, Castel Gandolfo!Ojciec Święty jest już w letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Jak wyznał po przyjeździe, spędzi najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, lekturze i „odrobinie sportu”.➡️ https://t.co/lGwBL7Gpdn pic.twitter.com/zvOQOmFr2S— Vatican News PL (@VaticanNewsPL) July 5, 2026

Papież podczas pobytu w Castel Gandolfo będzie miał do dyspozycji basen i kort tenisowy

Papież przykłada dużą wagę do swojej fizycznej formy. Podczas wakacji w Castel Gandolfo będzie mógł korzystać z basenu i kortu tenisowego. Leon XIV sam ujawnił, że obok chwil na wyciszenie i regenerację będą też te aktywne. Powrót papieskich wakacji to dla okolicy szansa na ożywienie turystyki, co już widać po napływie wiernych z różnych zakątków świata, w tym z Polski. Sklepikarze, właściciele kawiarni i restauracji wierzą, że pobyt papieża da impuls lokalnemu biznesowi. W lipcu zaplanowano trzy papieskie spotkania na modlitwie Anioł Pański, które odbędą się w kolejne niedziele: 12, 19 i 26 dnia miesiąca. Dla mieszkańców to powrót do czasów, gdy takie zgromadzenia były tradycją tej urokliwej miejscowości nad jeziorem Albano.

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