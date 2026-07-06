Leon XIV zaczyna urlop! Zobacz, w jakich luksusach zamieszka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-06 11:50

Pierwszy raz od ponad trzynastu lat papież udaje się na letni urlop do Castel Gandolfo, urokliwej miejscowości w pobliżu Rzymu. Leon XIV zdecydował się zamieszkać w Pałacu Apostolskim, który w ostatnich latach pełnił rolę muzeum, bo Franciszek nie używał tej rezydencji. Wiadomość o przybyciu biskupa Rzymu wzbudziła entuzjazm miejscowych przedsiębiorców, którzy mają nadzieję na wzrost liczby odwiedzających pielgrzymów.

Papież wrócił na wakacje do Castel Gandolfo. Miasteczko ożyło po 13 latach przerwy

Tradycja letnich wyjazdów do Castel Gandolfo znowu ożywa. W ubiegłą niedzielę papież Leon XIV przyjechał do tego miasteczka pod Rzymem, by zacząć swój urlop. Papież zostanie tam do 27 lipca i zatrzyma się w Pałacu Apostolskim. Tu oznacza dużą zmianę, bo od 2016 roku z woli papieża Franciszka obiekt ten funkcjonował jako otwarte dla turystów muzeum. Decyzja Franciszka o rezygnacji z letnich wyjazdów znacząco wpłynęła na mniejszy napływ gości do Castel Gandolfo. Okoliczni właściciele hoteli, restauratorzy i sprzedawcy niejednokrotnie zwracali uwagę, że nieobecność papieża negatywnie odbiła się na ich biznesach.

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Leon XIV opowiada o planach na urlop. Wspomniał o modlitwie, lekturze i sporcie

Obecny papież krok po kroku odnawia dawny zwyczaj. Wcześniej zdarzało mu się bywać w Castel Gandolfo, wybierając na nocleg Villę Barberini, znajdującą się na terenie papieskiej posiadłości. Niedawno Pałac Apostolski został odpowiednio przygotowany, tak by ponownie mógł służyć za letnią rezydencję, a na czas urlopu papieża muzealne przestrzenie wyłączono ze zwiedzania. Po dotarciu na miejsce Leon XIV ukazał się na balkonie, aby pozdrowić zebrany tłum i wygłosił krótkie przemówienie. – Bardzo się cieszę, że jestem wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, lekturze i – miejmy nadzieję – odrobinie sportu – powiedział.

Głowa Kościoła skierowała też słowa wdzięczności do lokalnej społeczności za gościnność. Papież określił zebranych mianem braci i sióstr, obiecując, że będą mieli okazję zobaczyć się z nim w niedziele w trakcie modlitwy Anioł Pański, a niewykluczone, że także w innych momentach. Spotkanie zwieńczyło wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz" i udzielenie papieskiego błogosławieństwa.

Papież podczas pobytu w Castel Gandolfo będzie miał do dyspozycji basen i kort tenisowy

Papież przykłada dużą wagę do swojej fizycznej formy. Podczas wakacji w Castel Gandolfo będzie mógł korzystać z basenu i kortu tenisowego. Leon XIV sam ujawnił, że obok chwil na wyciszenie i regenerację będą też te aktywne. Powrót papieskich wakacji to dla okolicy szansa na ożywienie turystyki, co już widać po napływie wiernych z różnych zakątków świata, w tym z Polski. Sklepikarze, właściciele kawiarni i restauracji wierzą, że pobyt papieża da impuls lokalnemu biznesowi. W lipcu zaplanowano trzy papieskie spotkania na modlitwie Anioł Pański, które odbędą się w kolejne niedziele: 12, 19 i 26 dnia miesiąca. Dla mieszkańców to powrót do czasów, gdy takie zgromadzenia były tradycją tej urokliwej miejscowości nad jeziorem Albano.

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PAPIEŻ
Leon XIV