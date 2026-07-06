Koniec akcji w Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Dziesiątki tysięcy zaginionych

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Poszukiwania w Wenezueli dobiegają końca. Ratownicy opuszczają zniszczony kraj

Międzynarodowe misje ratunkowe kończą działania po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło terytorium Wenezueli 24 czerwca. Agencja informacyjna EFE donosi, że zagraniczni ratownicy zdołali wydobyć spod ruin 14 żywych osób. Znaczna część grup spoza Wenezueli już wyjechała lub właśnie się do tego szykuje. Jako ostatniego odnaleziono około czterdziestoletniego Hernana Gila, który pracował jako dozorca w centrum handlowym, a pod zwałami betonu przetrwał blisko osiem dni, zanim dotarli do niego ratownicy. Sebastian Mocarquer z ONZ podkreśla, że kluczowe dla ratowania życia były pierwsze godziny po tragedii. Wtedy to okoliczni mieszkańcy i krajowe formacje wyciągnęli z gruzowisk najwięcej poszkodowanych. Zagraniczne ekipy zajmowały się z kolei przypadkami, w których ludzie tkwili bardzo głęboko w zawalonych konstrukcjach.

Do zrujnowanego państwa dotarło łącznie 77 grup poszukiwawczych z 31 różnych krajów. W działaniach brało udział blisko trzy tysiące specjalistów wspieranych przez około 50 psów tropiących. Obecnie na miejscu operuje już tylko około 25 zagranicznych formacji, które w dużej mierze asystują miejscowym służbom przy wydobywaniu zwłok, choć w pojedynczych miejscach wciąż sprawdzane są sygnały o ewentualnych ocalałych. Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej potwierdza jednak wygaszanie misji ratunkowych. Priorytetem staje się teraz wsparcie dla tych, którzy przetrwali. Ogromna rzesza ludzi została pozbawiona dachu nad głową.

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Trzęsienie ziemi w Wenezueli przyniosło tragiczny bilans. Dziesiątki tysięcy ludzi na listach zaginionych

Najświeższe dane wenezuelskiego rządu wskazują na to, że podwójne wstrząsy sejsmiczne pochłonęły życie co najmniej 3342 osób, a obrażenia odniosło blisko 16,5 tysiąca mieszkańców. Dach nad głową straciło ponad 17,3 tysiąca ludzi, dla których uruchomiono 79 obozowisk tymczasowych. Analitycy nie mają jednak złudzeń, że końcowe liczby będą znacznie wyższe, co potęguje przerażającą i trudną do oszacowania skalę zaginięć. Nieoficjalne spisy prowadzone przez organizacje wolontariackie zawierają 18 tysięcy nazwisk osób, z którymi nie ma żadnego kontaktu, podczas gdy agencja Reutera wspomina o 41 tysiącach zaginionych, a dane ONZ mówią o aż 50 tysiącach.

Cada vez me sorprendo mas de la fuerza con la que se sacudió la tierra en Venezuela, van apareciendo mas videos: pic.twitter.com/jNQutSYkR8— Javierhalamadrid (@Javierito321) July 5, 2026

🇻🇪Advanced international rescue radars are detecting heartbeats and shallow breathing under rubble in Venezuela, locating unconscious survivors that microphones can’t find.The technology is giving rescuers a critical edge in the search for victims.pic.twitter.com/cbXJVYDe0y— NewsForce (@Newsforce) June 30, 2026

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