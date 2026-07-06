Nocny atak Putina, płoną bloki. Rośnie liczba ofiar

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 10 osób, trwa akcja ratunkowa

Co najmniej 10 osób zginęło, a 60 zostało rannych w w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Takie informacje przekazał w poniedziałek, 6 lipca rano szef miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko. Ratownicy nadal pracują na miejscach zniszczeń i nie wykluczają, że liczba ofiar może wzrosnąć. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w stolicy Ukrainy jeszcze przed północą czasu lokalnego. Wkrótce potem władze poinformowały, że Rosja wykorzystuje do ataku pociski balistyczne. W kolejnych godzinach nad miasto nadlatywały też pociski manewrujące i drony. Według agencji Associated Press ostrzał trwał aż do rana. W wielu częściach Kijowa uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy i służby medyczne.

"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie"

– To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie – przekazał Tymur Tkaczenko w mediach społecznościowych. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono nie tylko w Kijowie. Według agencji dpa syreny rozbrzmiewały niemal w całym kraju. Mieszkańcy przez wiele godzin pozostawali w schronach czy piwnicach.

W związku z rosyjskim atakiem działania podjęły także polskie siły zbrojne. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Była to reakcja na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które wykonywało uderzenia na terytorium Ukrainy. Po zakończeniu działań Dowództwo przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nocny atak nastąpił dzień po ostrzeżeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W niedzielę mówił on, że Rosja przygotowuje kolejne zmasowane uderzenie. Według niego miało ono nastąpić po obchodach Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

Sonda Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO? Tak, Kreml wyraźnie się zbroi Nie, to tylko straszenie Zachodu Groźba jest realna, ale NATO odstraszy Rosję Trudno ocenić

Russia carried out a major attack on Ukraine's capital, Kyiv, overnight. Multiple high-rise buildings have been damaged, with the death toll already at 7 as Ukrainian rescuers attempt to dig and cut survivors out of the rubble. pic.twitter.com/3aBr91dlb8— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 6, 2026

#UPDATE 🇷🇺🇺🇦 Part 2Residents in Kyiv report that secondary detonations are still ongoing following a Russian missile strike on what's believed to be an air defense ammunition + production facilitiy. Administrative officials have canceled work in the district and asked people… https://t.co/GjvbaWsVeu pic.twitter.com/bbtqX9r2yR— Heyman_101 (@SU_57R) July 6, 2026

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