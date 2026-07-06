Nocny atak Putina, płoną bloki. Rośnie liczba ofiar

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-06 7:27

Rosja przeprowadziła w nocy z niedzieli na poniedziałek kolejny zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi, manewrującymi i atakowana dronami. W sieci pojawiły się filmy i zdjęcia pokazujące nocne wybuchy i zniszczone bloki. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzowiska.

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 10 osób, trwa akcja ratunkowa

Co najmniej 10 osób zginęło, a 60 zostało rannych w w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Takie informacje przekazał w poniedziałek, 6 lipca rano szef miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko. Ratownicy nadal pracują na miejscach zniszczeń i nie wykluczają, że liczba ofiar może wzrosnąć. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w stolicy Ukrainy jeszcze przed północą czasu lokalnego. Wkrótce potem władze poinformowały, że Rosja wykorzystuje do ataku pociski balistyczne. W kolejnych godzinach nad miasto nadlatywały też pociski manewrujące i drony. Według agencji Associated Press ostrzał trwał aż do rana. W wielu częściach Kijowa uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy i służby medyczne.

"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie"

– To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie – przekazał Tymur Tkaczenko w mediach społecznościowych. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono nie tylko w Kijowie. Według agencji dpa syreny rozbrzmiewały niemal w całym kraju. Mieszkańcy przez wiele godzin pozostawali w schronach czy piwnicach.

W związku z rosyjskim atakiem działania podjęły także polskie siły zbrojne. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Była to reakcja na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które wykonywało uderzenia na terytorium Ukrainy. Po zakończeniu działań Dowództwo przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nocny atak nastąpił dzień po ostrzeżeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W niedzielę mówił on, że Rosja przygotowuje kolejne zmasowane uderzenie. Według niego miało ono nastąpić po obchodach Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

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