Już od piątku wieczorem kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu na kluczowej wylotówce z Warszawy.

Vanessa Nachabe
2026-07-17 6:09

Nadchodzący weekend przyniesie znaczne utrudnienia dla kierowców korzystających z ulicy Połczyńskiej. Od piątku wieczorem drogowcy przystąpią do ostatniego etapu wymiany nawierzchni jezdni wyjazdowej z Warszawy. Przed podróżą zaleca się zapoznanie z nową organizacją ruchu i planowanymi objazdami.

Nowy asfalt na ulicy Połczyńskiej w Warszawie. O utrudnieniach i zmianach w ruchu przeczytasz na SE.
Autor: INFOULICE/ Materiały prasowe . Od piątku wieczorem drogowcy przystąpią do ostatniego etapu wymiany nawierzchni jezdni wyjazdowej z Warszawy. Przed podróżą zaleca się zapoznanie z nową organizacją ruchu i planowanymi objazdami.
  •  Połczyńska, główna wylotówka z Warszawy, zostanie zamknięta na weekend w jednym kierunku, generując ogromne utrudnienia dla kierowców.
  • Od piątku wieczorem do poniedziałku rano ruch zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, gdzie obowiązywać będą drastyczne ograniczenia prędkości i zakazy.
  •  Nie daj się zaskoczyć! Dowiedz się, jakie objazdy zaplanowano i jak uniknąć paraliżu komunikacyjnego w ten weekend.

Połczyńska zamknięta na weekend!

Nadchodzący weekend przyniesie znaczne utrudnienia dla kierowców korzystających z ulicy Połczyńskiej. Od piątku wieczorem drogowcy przystąpią do ostatniego etapu wymiany nawierzchni jezdni wyjazdowej z Warszawy. Przed podróżą zaleca się zapoznanie z nową organizacją ruchu i planowanymi objazdami.

Duże utrudnienia na wylotówce z Warszawy

Drogowcy planują dokończyć asfaltowanie na odcinku od Lazurowej do budowy metra. Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w piątek, 17 lipca, około godziny 22 i potrwają do poniedziałku, 20 lipca, około 4 rano. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Połczyńskiej w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, na odcinku od ulicy Dostawczej do centrum handlowego. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką Połczyńskiej.Na wspólnej jezdni obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę oraz zakaz wyprzedzania.

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Jakie jeszcze zmiany czekają kierowców?

Kierowcy jadący w kierunku Ożarowa Mazowieckiego przejadą na drugą nitkę za skrzyżowaniem z Lazurową, a na właściwą jezdnię wrócą przy wjeździe na parking centrum handlowego.Wyjazd z ulicy Dostawczej i centrum handlowego będzie możliwy w obu kierunkach.Nie będzie możliwości skrętu w lewo z Połczyńskiej (od strony centrum) w ulicę Dostawczą, jednak możliwy będzie skręt na parking przy centrum handlowym.Utrudnienia będzie można ominąć, korzystając z ulic Lazurowej i Górczewskiej, a następnie obwodnicą do ulicy Poznańskiej w gminie Ożarów Mazowiecki.

Koniec utrudnień w poniedziałek

Normalny ruch na Połczyńskiej zostanie przywrócony w poniedziałek, 20 lipca, około godziny 4:00. Zaleca się planowanie podróży z wyprzedzeniem.

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