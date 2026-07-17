Te studia to gwarancja bogactwa na starcie. Nawet 17 tys. zł tuż po obronie

Pensja w wysokości 17 tys. zł tuż po studiach? To absolutnie możliwe

Odpowiednia ścieżka kształcenia potrafi zdecydować o zawartości portfela. System Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), badający kariery absolwentów krajowych uczelni, ujawnia gigantyczne dysproporcje w pensjach między różnymi profesjami. W przypadku niektórych kierunków, pierwszy rok po zdobyciu wyższego wykształcenia wiąże się z przychodami powyżej 17 tys. zł brutto w ujęciu miesięcznym.

Informatyka na pierwszym miejscu. Zarobki z kosmosu

Analiza ELA bezlitośnie udowadnia, że to sektor nowych technologii jest prawdziwą kopalnią złota. Najwyższe wynagrodzenia osiągają absolwenci informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Mediana wypłat w ich pierwszym roku pracy po studiach magisterskich przebija barierę 17 tys. zł brutto. W czołówce rankingu znajdują się też specjalności takie jak analityka danych i nauki finansowe. Pełne zestawienie znajduje się w poniższej galerii.

Najlepiej opłacane kierunki studiów [LISTA]

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Sam dokument ukończenia uczelni nie wystarczy do sukcesu

Zestawienie ELA robi wrażenie, ale wymienione sumy to mediany, a nie gwarantowane wypłaty dla każdego, kto zdobędzie dyplom. Ostateczna wysokość pensji to składowa kilku czynników. Pod uwagę należy brać lokalizację firmy, rodzaj umowy czy staż pracy zdobyty jeszcze w czasach studenckich. Młodzi ludzie często podejmują zatrudnienie lub płatne staże już na wczesnym etapie kształcenia. W momencie zakończenia edukacji mają już cenne dla firm doświadczenie praktyczne, co w oczach rekruterów znacznie podbija ich wartość.