Ulica Klaudyny z nową nawierzchnią. Remont i objazdy na Żoliborzu od poniedziałku!

Vanessa Nachabe
2026-07-19 16:30

Od 20 lipca, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Klaudyny na Żoliborzu. Drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni, co oznacza zamknięcie ulicy i wyznaczenie objazdów. Prace potrwają do czwartku, 23 lipca.

Ślady opon na pustej drodze asfaltowej. O remoncie ulicy Klaudyny na Żoliborzu przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarno-biała fotografia przedstawia dwie równoległe, szerokie smugi przypominające ślady opon, ciągnące się przez środek drogi asfaltowej. Smugi te, składające się z ciemnych, poprzecznych wzorów, są wyraźnie widoczne na pierwszym planie i rozmywają się w oddali, zbiegając się w kierunku horyzontu. Asfalt pokryty jest drobnymi, jasnymi kropkami, nadającymi mu ziarnistą teksturę. W tle, po obu stronach drogi, widać rozmyte sylwetki drzew i elementów infrastruktury, a niebo jest jasne i jednolite.
  • Od poniedziałku Żoliborz czeka paraliż komunikacyjny – ulica Klaudyny zostanie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni.
  • Prace potrwają do czwartku, wymuszając objazdy dla kierowców i zmiany tras dla pięciu linii autobusowych.
  • Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, jak ominąć utrudnienia i zaplanować podróż, zanim utkniesz w korkach.

Ulica Klaudyny zamknięta na cztery dni!

Remont obejmie odcinek od Podleśnej do Ronda Ruda. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 20 lipca, o godzinie 4:00, od frezowania, czyli zdzierania starego asfaltu. Po nowej nawierzchni będzie można jechać już w czwartek, 23 lipca, o godzinie 6:00. Odbudowa progów zwalniających zaplanowana jest na sierpień i odbędzie się bez kolejnego zamykania ulicy.

Ważne informacje dla kierowców!

Totalne zamknięcie: Ulica Klaudyny zostanie całkowicie zamknięta na całej długości – od Podleśnej do Ronda Ruda.Objazdy: Objazd poprowadzi ulicami: Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza oraz Rudzką, Lektykarską i Podleśną.UWAGA! Odholowanie: Na Klaudyny zostaną wprowadzone zakazy parkowania. Samochody zaparkowane niezgodnie z przepisami mogą zostać odholowane na koszt właściciela!Brak dojazdu: Z ulicy Klaudyny nie będzie połączenia z ulicami: Rudzka, Pęcicka, Sobocka, Godowska, Rajszewska, Kiwerska.

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Zmiany dla pieszych i rowerzystów!

Ścieżka zamknięta: Droga dla rowerów z Ronda Ruda w Klaudyny zostanie zamknięta.Przejścia otwarte: Przejścia dla pieszych przez ulicę Klaudyny, przy rondzie i przy Podleśnej, pozostaną otwarte. Piesi będą mogli przejść także pasami przy Rajszewskiej i Sobockiej. Przejścia dla pieszych przy Kiwerskiej i Pęcickiej zostaną zamknięte.

Autobusy na objazdach!

Trasy zmienią autobusy linii 121, 157, 181, 185 i nocna N46.Linie 121 i 157: Dojadą tylko do Ronda Ruda. Linia 157 zakończy i rozpocznie trasę na przystanku Rudzka 03, natomiast linia 121 pojedzie Marymoncką, Słowackiego, Gdańską, Hłaski i Rudzką do przystanku Rudzka 01.Linia 185: Będzie kursowała ulicami Mickiewicza, Potocką i Gwiaździstą.Linie 181 i N46: Pojadą Potocką, Gwiaździstą i Podleśną. Więcej szczegółów o zmianach w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zaleca się planowanie podróży z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów!

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Mapa z terminem remontu ulicy Klaudyny - od 20 do 23 lipca.
Autor: INFOULICE/ Materiały prasowe Kolorem czerwonym zaznaczono brak przejazdu ulicą, a kolorem niebieskim - objazd utrudnień ulicami: Podleśną, Gwiaździstą, Potocką, Mickiewicza, Rudzką i Lektykarską.
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