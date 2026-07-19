Osobówka dachowała na S8. Dwoje dzieci w szpitalu!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-19 12:12

W niedzielny poranek dwa pojazdy zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji, do zdarzenia doszło podczas zmiany pasa ruchu. Jedno z aut dachowało. Do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby. To dzieci w wieku 5 i 15 lat.

Warszawa. Dachowanie Cupry na S8

Przed godz. 9 w niedzielę (19 lipca) na trasie S8, na wysokości ul. Mickiewicza, zderzyły się dwa pojazdy - osobowa Cupra oraz bus marki Mercedes.

- Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do zdarzenia miało dojść podczas zmiany pasa ruchu przez kierującego Mercedesem. W busa uderzyła Cupra, która następnie dachowała - poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komedy Stołecznej Policji.

Polecany artykuł:

Rozmawiali po ukraińsku w autobusie. 15-latek miał zostać pobity i wyrzucony z …

Dzieci ranne w wypadku na S8

Jak dodał policjant, osobową Cuprą jechał tylko kierowca. Z kolei busem podróżowało sześć osób. - Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala - poinformował funkcjonariusz. To dzieci w wieku 5 i 15 lat.

Polecany artykuł:

Syreny zawyją w całym regionie. Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia „ALAR…

Policjanci wyjaśniają szczegóły wypadku

Policjanci będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności porannego wypadku na S8. Na razie wiadomo, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci. Dwa pasy trasy S8 w kierunku Marek są zablokowane. 

Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia rozbitych samochodów.

Rozbity szary samochód Cupra leży na dachu na trasie S8 w Warszawie. O wypadku i rannych dzieciach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10
Dachowanie w Zakopanem. 20-latek zapłaci 2000 zł
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S8
DACHOWANIE SAMOCHODU
WYPADEK NA S8
RANNE DZIECI
WYPADEK W WARSZAWIE
WYPADEK NA TRASIE S8