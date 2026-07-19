Osobówka dachowała na S8. Dwoje dzieci w szpitalu!

Warszawa. Dachowanie Cupry na S8

Przed godz. 9 w niedzielę (19 lipca) na trasie S8, na wysokości ul. Mickiewicza, zderzyły się dwa pojazdy - osobowa Cupra oraz bus marki Mercedes.

- Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do zdarzenia miało dojść podczas zmiany pasa ruchu przez kierującego Mercedesem. W busa uderzyła Cupra, która następnie dachowała - poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komedy Stołecznej Policji.

Dzieci ranne w wypadku na S8

Jak dodał policjant, osobową Cuprą jechał tylko kierowca. Z kolei busem podróżowało sześć osób. - Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala - poinformował funkcjonariusz. To dzieci w wieku 5 i 15 lat.

Policjanci wyjaśniają szczegóły wypadku

Policjanci będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności porannego wypadku na S8. Na razie wiadomo, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci. Dwa pasy trasy S8 w kierunku Marek są zablokowane.

Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia rozbitych samochodów.

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