Tajemnicza śmierć młodej kobiety. 23-letnią Natalię znaleziono martwą na łące pod Biskupcem.

Natalia wyszła z domu i zniknęła

Wszystko zaczęło się 20 września. Tego dnia 23-letnia Natalia Z. z Biskupca wyszła z domu. Później ślad po niej zaginął.

Do akcji jeszcze tego samego dnia wkroczyła policja. W poszukiwania włączyły się również służby pomocnicze. Liczyła się każda godzina. Sprawdzano miejsca, w których 23-latka wcześniej bywała, rozpytywano jej znajomych i typowano lokalizacje, w których mogła przebywać. Śledczy zabezpieczyli także komputer i nośniki elektroniczne należące do kobiety. Wszystko po to, by znaleźć jakikolwiek trop mogący doprowadzić do zaginionej.

Mijały jednak kolejne dni, a Natalii wciąż nie było. Bliscy czekali na wiadomość, która mogłaby zakończyć dramatyczną niepewność. Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny.

Tragiczny finał poszukiwań

W sobotę, 26 września, na łące na obrzeżach Biskupca znaleziono ciało młodej kobiety. Na miejsce wezwano policję i prokuratora. Rozpoczęły się szczegółowe oględziny. Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do dalszych badań.

To właśnie sekcja zwłok miała pomóc ustalić, co doprowadziło do śmierci 23-latki. Na razie jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Zagadkowa śmierć wciąż niewyjaśniona

Wstępne wyniki sekcji nie pozwoliły ustalić przyczyny zgonu. Nie stwierdzono także obrażeń, które dawałyby jednoznaczną odpowiedź, co wydarzyło się przed śmiercią Natalii. Zamiast rozwiać wątpliwości, badanie pozostawiło więc śledczym kolejne pytania.

Teraz prowadzący postępowanie czekają na wyniki dalszych, szczegółowych badań. To one mogą okazać się kluczowe dla ustalenia ostatnich godzin życia kobiety i wyjaśnienia okoliczności jej śmierci.

Ze względu na nietypowy charakter sprawy postępowanie przejmuje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledczy będą analizować zabezpieczone materiały i próbować odtworzyć, co działo się z Natalią od momentu jej zaginięcia.