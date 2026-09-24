Pogoda dla Olsztyna na weekend 25-27 września

Pogoda w Olsztynie w najbliższych dniach pokaże, jak bardzo może się zmienić w trakcie jednego weekendu. Początek zapowiada się pochmurno i deszczowo, ale w niedzielę aura stanie się znacznie łagodniejsza pod względem temperatury i opadów.

Deszczowy i chłodny piątek

Weekend w Olsztynie rozpocznie się od najchłodniejszego dnia. W piątek termometry wskażą maksymalnie około 14 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do blisko 9°C. Tego dnia prognozowane są również opady deszczu, które mogą być odczuwalne. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota z mniejszym deszczem i wyższą temperaturą

Sobota przyniesie zauważalną poprawę pogody. Przede wszystkim opady deszczu znacznie osłabną i będą już tylko symboliczne. Dzień będzie też cieplejszy – temperatura wzrośnie do około 16 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11°C. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie co w piątek.

Niedziela najcieplejsza, ale z chmurami

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Olsztynie. Słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 19 stopni Celsjusza. Co ważne, tego dnia nie powinno już padać. Prognozy wskazują jednak na duże zachmurzenie, więc na słońce raczej nie ma co liczyć. Wiatr osłabnie do około 2 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najchłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 8°C.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Zmienna pogoda w Olsztynie sugeruje, by plany dostosować do aury. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu lub wizytę w miejscach pod dachem. Sobota, z niewielkimi opadami, pozwoli już na krótki spacer. Najlepsze warunki do aktywności na świeżym powietrzu przyniesie niedziela. Brak deszczu i wyższa temperatura będą sprzyjać dłuższym wycieczkom pieszym czy rowerowym, choć warto pamiętać, że niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone.

Dane pogodowe: OpenWeather