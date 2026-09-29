Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława. "Dołączył do grona męczenników za wiarę"

Pożegnanie księdza Stanisława trwa kolejny dzień. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się bowiem w poniedziałek, 28 września w jarosławskim opactwie. Przewodniczył im metropolita przemyski abp Adam Szal. Pożegnanie pełne było wzruszających przemówień i wspomnień.

Pogrzeb księdza Stanisława rozpoczął się we wtorek, 29 września w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Grzęsce modlitwą różańcową o godz. 10:30, natomiast o godzinie 11:00 rozpoczęła się msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jamrozka.

Ksiądz przekazał na początku harmonogram pogrzebu. Szczególnie wzruszające były słowa, które wypowiedział o miejscu spoczynku księdza Stanisłwa, który spocznie na cmentarzu w Grzęsce. To właśnie do rodzinnej Grzęski przyjeżdżał niemal codziennie, a swoje wizyty zaczynał od odwiedzin na cmentarzu.

- Tam gdzie bywał bardzo często i za każdym razem, niemal każdego dnia – najpierw jechał na grób mamy i taty - mówił duchowny.

Księdza Stanisława żegnają w miejscu, które tak sobie ukochał - rodzinnej Grzęsce ksiądz Stanisław miał swój dom, do którego chętnie wracał. Zajmował się ogrodem, pielęgnował sad, uprawiał warzywa. Plonami chętnie dzielił się z innymi, a sąsiadów zapraszał na herbatę.

- To tu ksiądz Stanisław otrzymał chrzest, tu wzrastał w łasce i wyruszył jako parafianin na realizację wewnętrznego głosu, który usłyszał, który mówił „Pójdź za mną” - mówił ksiądz podczas homilii.

Ksiądz zaznaczył, że minęło 40 lat od przyjęcia święceń księdza Stanisława.

- Chcemy podziękować za dobro, które ksiądz Stanisław uczynił z miłości do Boga i z miłości do ludzi – mówił.

Podczas homilii ksiądz przywołał pewien obrazek - ktoś umieścił zdjęcie księdza Stanisława na pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.

- Ksiądz dołączył do grona męczenników za wiarę – zginął bowiem po wyjściu z konfesjonału. To była jego codzienna służba.

Ksiądz przywołał też słowa księdza Adriana „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jestem uczniem mojego Mistrza, mojego Pana, a Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. Taki jest mój Pan i Mistrz a ja jestem jego sługą i z tego miejsca jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu i w imieniu księdza Marka i Stanisława powiedzieć, że wybaczamy.”

Wspomniał tez apel księdza Adriana, by zło zwyciężać dobrem. Wspomniał o tym, by modlić się nie tylko za ofiary, ale i za napastnika.

Przypomniał również, że na miejscu zbrodni znaleziono klucz do tabernakulum.

– Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w ręce, kiedy został ugodzony. To bardzo poruszający i wymowny obraz. Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum – powiedział.

„Ksiądz Stanisław miał klucz do ludzkich serc" – można było usłyszeć.

Na końcu głos zabrał biskup pomocniczy przemyski Stanisław Jamrozek, który powiedział, że ksiądz Stanisław „Jednał ludzi z panem Bogiem”. Wskazał, że ma nadzieję, że ksiądz Stanisław będzie się modlił za pozostałych ludzi na ziemi, również za nożownika.

Odczytano również list prezydenta RP, który wspomniał o służbie duchowej księdza Stanisława.- Była to służba pełniona bez rozgłosu, przez codzienną obecność przy drugim człowieku.

Wspomniano w liście również rodzinną Grzęskę.

- Szczególnym miejscem pozostawała dla niego rodzinna Grzęska, tutaj znajdowały się jego rodzinne korzenie, tutaj wracał i tutaj kończy się jego ziemska droga – można było usłyszeć.

W liście wspomniano też słowa o przebaczeniu, które jednak „nie oznacza zgody na zło, a sprawca zbrodni powinien ponieść odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi życia. Obowiązkiem państwa jest to zapewnić”

Atak nożownika w jarosławskim opactwie

Do ataku nożownika doszło w czwartek, 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy, Ihor M., zaatakował nożem pięć osób, co doprowadziło do śmierci 67-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza, a cztery inne osoby odniosły obrażenia. Jedna osoba – ksiądz Adrian, opuściła już szpital. Podejrzany o atak 31-latek został ujęty i osadzony w areszcie na okres trzech miesięcy. Nie postawiono mu oficjalnych zarzutów, ponieważ biegli orzekli, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne, co uniemożliwia jego przesłuchanie oraz udział w jakichkolwiek procedurach prawnych.