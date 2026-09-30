Zrzuciła ciuszki i wskoczyła w bikini! Marcelina Zawadzka chwali się seksowną figurą!

Marcelina Zawadzka odnalazła szczęście u boku niemieckiego biznesmena

Marcelina Zawadzka pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka. Wygrana w konkursie Miss Polonia 2011 otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Najpiękniejsza Polka 2011 roku jest dziś zdecydowanie jedną z największych gwiazd show-biznesu. O piękną i charyzmatyczną miss szybko upomniała się telewizja. Od lat związana jest z telewizją Polsat.

Prywatnie związana jest z niemieckim przedsiębiorcą i właścicielem kilku firm, Maxem Gloecknerem. Pod koniec października 2024 roku zakochani powitali na świecie synka Leonidasa. W trakcie ciąży ciało prezenterki się zmieniło, o czym sama opowiadała w swoich mediach społecznościowych.

W jednym z wywiadów Marcelina Zawadzka wyznała, że przytyła 25 kilogramów i z czasem przestała nawet kontrolować wagę. Jednak, podobnie jak inne gwiazdy show-biznesu, szybko pozbyła się dodatkowych kilogramów.

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Marcelina Zawadzka na wakacjach z rodziną. Pokazała się w kusym bikini

Przełom września i października Marcelina wraz ze swoimi ukochanymi spędza w słonecznej Hiszpanii. Na wakacje wybrali się z grupą przyjaciół, wśród których znajduje się również Natalia Siwiec. Zawadzka w najnowszym wpisie na Instagramie pokazała, jak spędzają czas.

Są miejsca, które mają w sobie coś wyjątkowego, a ich energia pozostaje z nami na długo. Es Vedrà jest jednym z nich - podobnie jak Sedona, w której powiedzieliśmy sobie "tak". Podobno Es Vedrà stanowi trzecie miejscem na świecie pod względem siły pola magnetycznego. Nie wiem, ile w tym nauki, a ile magii, ale jedno wiem na pewno - będąc tutaj, naprawdę można poczuć, że to miejsce ma w sobie coś niezwykłego. A Wy macie takie miejsca w Polsce albo na świecie, w których czujecie zupełnie inną energię? - rozmyślała na Instagramie prezenterka.

Obszerny wpis zilustrowała zdjęciami z jachtu, znad basenu oraz z restauracji. Internautów szczególnie rozczuliły urocze kadry z narzeczonym i niespełna dwuletnim synkiem. Komplementowali również samą Marcelinę. Gwiazda Polsatu zaprezentowała bowiem zestaw kolorowych bikini. Kuse stroje odsłoniły jej zgrabną figurę!

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Sonda Marcelina Zawadzka poznała rodziców ze swoim nowym partnerem po pół roku związku. To dobry czas? Tak, pewnie Nie, to za szybko To kwestia indywidualna Nie mam zdania