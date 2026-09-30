Pastor z "Idola" skazany za śmierć żony. Zeznawała jego kochanka

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-30 13:12

Stany Zjednoczone żyją kolejnym głośnym procesem. Caleb Flynn, muzykujący pastor i były uczestnik programu "American Idol", usłyszał wyrok w sprawie zabójstwa swojej żony. O winie 40-latka przesądziły między innymi zeznania znacznie młodszej kochanki. Grozi mu teraz wieloletnie więzienie, a nawet dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Caleb Flynn
Autor: Associated Press

Sąd w stanie Ohio uznał muzyka znanego z amerykańskiej edycji "Idola" za winnego pozbawienia życia własnej żony. W 2013 roku 40-letni obecnie pastor zdobył popularność dzięki występowi w słynnym programie muzycznym, jednak dziś Stany Zjednoczone żyją jego brutalną zbrodnią. Mężczyzna może już nigdy nie wyjść na wolność.

Caleb Flynn z "American Idol" skazany. Płakał po ogłoszeniu werdyktu

Amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżył pastora o morderstwo żony oraz celowe niszczenie materiału dowodowego. Śledczy ustalili, że w momencie zdarzenia telefon Flynna nie znajdował się w jednym miejscu, co przeczyło jego własnym wyjaśnieniom. Mimo przedstawionych faktów 40-latek konsekwentnie twierdził, że jest niewinny, a śmierć jego żony Ashley to zbrodnia nieznanego napastnika, który wtargnął do ich domu.

Prokuratura wezwała na salę sądową aż 40 świadków, w tym Alleighę Botner. Jak wyszło na jaw, kobieta była młodszą o kilkanaście lat kochanką pastora. Poruszona 24-latka zeznała, że poznali się w kościele, ich romans trwał w czasie morderstwa, a Flynn wyznał jej wcześniej, że myśli o zabiciu swojej żony. Botner przedstawiła też w sądzie wiadomości tekstowe, w których oskarżony pisał o swoich planach. Ława przysięgłych potrzebowała zaledwie 2,5 godziny na wydanie werdyktu skazującego. Gdy zapadła decyzja o winie, Caleb Flynn zalał się łzami i opuścił salę w kajdankach.

- Żaden werdykt nie przywróci Ashley do życia, nie zwróci dziewczynkom ich mamy ani nie wymaże bólu, którego doświadcza nasza rodzina. Okrucieństwo tego, co stało się Ashley, i rzeczy, których musieliśmy wysłuchać oraz na nowo przeżyć, momentami wydawały się nie do zniesienia - przeczytał w imieniu rodziny zmarłej prokurator.

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Dokładna kara dla muzyka zostanie ogłoszona 5 października. Caleb Flynn musi liczyć się z karą dożywotniego więzienia, bez prawa do wcześniejszego zwolnienia. Reprezentujący go adwokat Patrick Mulligan poinformował przedstawicieli mediów, że planuje złożyć apelację. Prawnik argumentuje, że w sprawie brakuje niepodważalnych dowodów winy jego klienta, zwłaszcza jeśli chodzi o zaplanowanie morderstwa, zwracając też uwagę na fakt, że do dziś nie odnaleziono narzędzia, którym popełniono zbrodnię.

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