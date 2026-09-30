Z Jaworzna ruszyła na podbój świata. Dwie jej płyty pokryły się platyną w USA

Początki muzycznej drogi Basi Trzetrzelewskiej w Jaworznie

Barbara Stanisława Trzetrzelewska przyszła na świat 30 września 1954 roku w Jaworznie i od najmłodszych lat ciągnęło ją do sceny. Będąc nastolatką, zasilała lokalną grupę Astry, z którą w 1969 roku zaprezentowała się na Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. Kolejnym krokiem w jej artystycznym rozwoju były słynne Alibabki. Ta popularna żeńska formacja dawała jej szansę na zdobycie cennego warsztatu, ponieważ występy u boku największych gwiazd estrady wiązały się z pierwszymi zagranicznymi trasami koncertowymi.

Młoda wokalistka starała się też zaistnieć na własny rachunek jako solistka. W 1976 roku zaprezentowała swoje umiejętności podczas festiwalu opolskiego, ale wydarzenie to nie zagwarantowało jej natychmiastowego przepustu do wielkiej sławy. Prawdziwa rewolucja w jej życiu zawodowym wydarzyła się dużo później, gdy na stałe opuściła ojczyznę.

Epizod Basi Trzetrzelewskiej z formacją Perfect

Mało kto pamięta, że Basia Trzetrzelewska miała swój epizod w legendarnej grupie Perfect. Wokalistka współpracowała z tą formacją w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, zanim zespół zdobył ogromną sławę w naszym kraju. W tamtym okresie repertuar Perfectu daleki był od ostrych brzmień i opierał się głównie na zarobkowym graniu do tańca w zagranicznych lokalach. Trzetrzelewska udzielała się tam w latach 1977–1979, jednak nie związała się z rockiem na stałe. Jej artystyczna dusza kierowała się zdecydowanie bardziej w stronę lżejszych dźwięków, takich jak pop, jazz oraz bossa nova.

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Emigracja do Londynu i powstanie zespołu Matt Bianco

Gdy nadeszły wczesne lata osiemdziesiąte, piosenkarka postanowiła wyemigrować do Wielkiej Brytanii. Początkowa faza adaptacji w nowym państwie nie należała do łatwych, gdyż artystka musiała od podstaw budować swoją pozycję oraz nawiązywać nowe relacje w zagranicznej branży muzycznej. W Londynie jej drogi skrzyżowały się z Dannym White'em oraz Markiem Reillym, co zaowocowało powołaniem do życia projektu Bronze, który wkrótce zmienił szyld na Matt Bianco. Ta innowacyjna grupa z sukcesem mieszała elementy jazzu, funku i muzyki latynoskiej, co perfekcyjnie korespondowało z unikalną barwą głosu Polki.

W 1984 roku światło dzienne ujrzał ich pierwszy krążek zatytułowany „Whose Side Are You On?”. To z tego wydawnictwa pochodziły hitowe kompozycje, w tym „Get Out of Your Lazy Bed”, „More Than I Can Bear” czy „Half a Minute”. Płyta szybko zyskała grono wiernych słuchaczy na całym Starym Kontynencie, a Basia Trzetrzelewska stała się twarzą niezwykle popularnej brytyjskiej formacji grającej muzykę z pogranicza sophisti-popu.

Ryzykowna decyzja o karierze solowej po odejściu z Matt Bianco

Chociaż Matt Bianco święcił triumfy na listach przebojów, Basia oraz Danny White podjęli nieoczekiwaną decyzję o rozstaniu z resztą składu. Dla utalentowanej wokalistki był to krok pełen niepewności. Zrezygnowała z pewnego miejsca w znanym zespole, by całkowicie skupić się na solowych dokonaniach pod własnym szyldem. Efektem tych starań był debiutancki album „Time and Tide” z 1987 roku. Wydawnictwo stanowiło wysmakowaną fuzję eleganckiego popu z jazzowymi i brazylijskimi wtrąceniami, a słuchacze mogli na nim odnaleźć takie piosenki jak „Promises”, „New Day for You” oraz kompozycję tytułową.

Ta solowa propozycja okazała się spektakularnym hitem na amerykańskim rynku fonograficznym. Krążek uplasował się na 36. pozycji w prestiżowym rankingu Billboard 200, a także zdobył szczyt listy najlepiej sprzedających się płyt z muzyką contemporary jazz. Tylko w obrębie Stanów Zjednoczonych album rozszedł się w nakładzie przekraczającym milion sztuk, za co przyznano mu prestiżowy certyfikat platynowej płyty.

Album „London Warsaw New York” i gigantyczny sukces w Stanach Zjednoczonych

Kolejne solowe przedsięwzięcie piosenkarki przebiło osiągnięcia debiutu. Wydany w 1990 roku album „London Warsaw New York” nawiązywał swoją nazwą do najważniejszych metropolii, które ukształtowały jej życiorys. Płyta dotarła do zaszczytnego 20. miejsca na amerykańskiej liście Billboard 200, znajdując ostatecznie ponad dwa miliony nabywców w różnych zakątkach globu. Na terenie USA ponownie nagrodzono ją platynowym statusem. Promujący to dzieło utwór „Cruising for Bruising” szybko przeobraził się w jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów w dotychczasowym dorobku artystki.

Zainteresowanie jej twórczością urosło do takich rozmiarów, że w listopadzie 1990 roku wokalistka otrzymała zaproszenie do kultowego programu Davida Lettermana w amerykańskiej telewizji. Jej kompozycje były również niezwykle chętnie emitowane przez rozgłośnie radiowe na terenie Wielkiej Brytanii, Francji czy Japonii.

Basia Trzetrzelewska zawsze podkreślała polskie korzenie

Mimo błyskawicznie rozwijającej się kariery na skalę światową, piosenkarka nigdy nie zapomniała o swoim pochodzeniu. Już w samym tytule drugiego wydawnictwa oddała piękny hołd Warszawie. W utworze zatytułowanym „Copernicus” zawarła krótką wstawkę w ojczystym języku, natomiast w piosence „Reward” wprost wyśpiewała słowa: „Jesteś moją nagrodą”. Dla słuchaczy za oceanem pozostała po prostu Basią, a ten krótki i przyjazny pseudonim stał się jej wyśmienitą sceniczną wizytówką bez względu na szerokość geograficzną.

Twórczość wokalistki stanowiła niezwykłe skrzyżowanie wielu różnorodnych gatunków, łącząc rodzimą liryczność, wyrafinowany brytyjski pop, klasyczny amerykański jazz i gorące brazylijskie klimaty. Ten niespotykany miks spowodował, że jej muzyka była absolutnie niepodrabialna na tle innych ówczesnych gwiazd muzyki rozrywkowej.

Co dziś robi Basia Trzetrzelewska?

Choć szczyt jej popularności przypadł na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, artystka nigdy nie porzuciła branży muzycznej. Z czasem wypuszczała na rynek kolejne płyty, a także okazjonalnie odnawiała współpracę z muzykami Matt Bianco. Najnowszym dziełem w jej dyskografii pozostaje solowy album „Butterflies”, który miał swoją premierę w 2018 roku. Przez całe dekady piosenkarka z powodzeniem koncertowała przed publicznością w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, gdzie wciąż gromadzi tłumy oddanych fanów oczekujących na jej słynne przeboje.

Pod koniec września Basia Trzetrzelewska celebruje swoje 72. urodziny. Jej dokonania zapiszą się na kartach historii jako jeden z najjaśniejszych punktów w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej za granicą. Dwa platynowe certyfikaty zdobyte w USA, wysokie pozycje w rankingu Billboard 200 oraz występ w amerykańskiej telewizji u Davida Lettermana to niepodważalne dowody na to, że przez wiele lat niezmiennie utrzymywała się w ścisłej światowej czołówce wykonawców eleganckiej muzyki pop.