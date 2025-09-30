Grażyna Torbicka i Julia Wieniawa w otoczeniu światowych gwiazd! "Nasza duma narodowa!"

Julia Wieniawa na pokazie światowej marki

Julia Wieniawa (26 l.) od lat udowadnia, że jest jedną z najbardziej pracowitych gwiazd młodego pokolenia. Ambitna 26-latka gra w filmach, serialach, na deskach teatrów, a do tego prężnie rozwija karierę muzyczną. Niedawno do sprzedaży trafił jej drugi krążek "Światłocienie". Julia czerpie garściami z przysłowiowego pięciu minut i wykorzystuje je w stu procentach. Nie tylko rozwija własne biznesy, ale też nawiązuje współprace ze znanymi markami.

Kilka dni po premierze nowego albumu, spakowała walizki i wyjechała do Paryża. Tam razem z Grażyną Torbicką (66 l.) wzięły udział w pokazie jednej z najpopularniejszych marek kosmetycznych na świecie. Obie panie od lat są bowiem polskimi ambasadorkami L’Oréal Paris. Występują w reklamach, ale są również zapraszane na specjalne wydarzenia czy światowe festiwale, w tym legendarny festiwal filmowy w Cannes.

Zobacz również: Julia Wieniawa wbiła się w gorset i ultrakrótkie spodenki. Odsłoniła wyćwiczone pośladki

Julia Wieniawa bryluje wśród gwiazd światowego formatu

W poniedziałkowy wieczór miały okazję przejść się po wybiegu podczas siódmej edycji pokazu Le Défilé, który odbywa się w ramach Paryskiego Tygodnia Mody. Obok pięknych Polek pojawiły się inne ikony marki, w tym Gillian Anderson, Helen Mirren, Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie Macdowell, Marie Bochet czy Kendall Jenner.

Julia Wieniawa chętnie dzieliła się ze swoimi fanami relacją z tego wyjątkowego wydarzenia. Nie zabrakło również zdjęć ze znanymi koleżankami z wybiegu. Uśmiechnięta od ucha do ucha Polka zapozowała m.in. z Gillian Anderson, Heidi Klum, Carą Delevingne oraz Kendall Jenner.

Na Instagramie wrzuciła kilka zdjęć z imprezy. W opisie nie mogła ukryć swojej ekscytacji.

Dziękuję L’Oréal Paris za kolejną niezapomnianą noc. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogłam uczestniczyć w tej pięknej uroczystości poświęconej kobietom i urodzie. Wciąż nie mogę w to uwierzyć... Proszę, uszczypnijcie mnie - napisała.

Pod wpisem internauci rzucili się z gratulacjami oraz komplementami. "Jak pięknie! Nasza duma narodowa!" - napisała jedna z internautek.

To kolejny raz, gdy piosenkarka pojawiła się na wybiegu w Paryżu. Przed rokiem również brylowała wśród gwiazd światowego formatu.

Zobacz również: Nocny melanż u Julii Wieniawy. Roxie Węgiel poniosło na środku ulicy. Co tam się wyprawia?! Mamy zdjęcia

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie