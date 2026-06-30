SZOK! Paulina Smaszcz jak blond bogini. Pokazała ciało w bikini

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-30 15:11

Paulina Smaszcz znów przyciąga uwagę internautów! Trenerka rozwoju osobistego pochwaliła się w sieci zdjęciami w bikini, prezentując wyjątkowo szczupłą sylwetkę i nową, jasną odsłonę wizerunku. Trzeba przyznać, że gwiazda wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka sezonów temu.

Ależ forma! Smaszcz pokazuje szczupłą sylwetkę i robi furorę w sieci

Paulina Smaszcz od dawna nie pozostaje anonimowa w mediach społecznościowych. Każda jej publikacja wywołuje lawinę komentarzy, a jej metamorfozy regularnie stają się tematem dyskusji. Tym razem celebrytka postawiła na wakacyjny klimat i zaprezentowała się w pełnej słońca odsłonie - w kostiumie kąpielowym, eksponując szczupłą, wysportowaną sylwetkę. Do zdjęć dołączyła również nowy wizerunek - jasne, blond włosy, które jeszcze mocniej podkreśliły jej odświeżony styl. Internauci zgodnie zauważają, że taka odsłona Smaszcz to spora zmiana w porównaniu do jej wcześniejszych, bardziej klasycznych i stonowanych stylizacji.

Zobacz też: Paulina Smaszcz z nowymi włosami i w starej sukience. Odsłoniła niebezpiecznie głęboki dekolt!

Blond, bikini i perfekcyjna forma! Smaszcz podbija sieć

Na opublikowanych w sieci kadrach Paulina Smaszcz pozuje w bikini, relaksując się w wakacyjnej scenerii. Uwagę od razu przyciąga jej figura - wyraźnie smuklejsza, wysportowana i pełna energii. Gwiazda wygląda na zadowoloną, pewną siebie i wyraźnie emanującą dobrą energią. Może to też zasługa nowego związku?

Nie mniej komentarzy wywołała jej nowa fryzura. Jasne, blond włosy całkowicie odmieniły jej wizerunek, nadając mu lekkości i świeżości. W tej odsłonie Smaszcz przypomina zupełnie inną osobę - delikatniejszą, bardziej wakacyjną, wręcz promienną.

Zobacz też: Smaszcz coraz młodsza? Fani nie wierzą własnym oczom

Fani szybko zaczęli komentować jej zdjęcia, zwracając uwagę na imponującą przemianę. Wiele osób podkreśla, że gwiazda wygląda dziś znacznie młodziej i bardziej promiennie niż jeszcze kilka lat temu. Pojawiają się nawet opinie, że taka metamorfoza to jedna z najbardziej zaskakujących zmian w jej medialnym wizerunku.

Paulina Smaszcz od dawna stawia na aktywny styl życia i rozwój osobisty. Sama wielokrotnie podkreślała, że dba o zdrowie, kondycję i równowagę psychiczną. Jej najnowsze zdjęcia zdają się być potwierdzeniem, że konsekwentnie realizuje ten styl życia, a efekty są widoczne gołym okiem.

Podoba wam się w takim wydaniu?

Zobacz też: Odmieniona Paulina Smaszcz nadaje prosto z łóżka. "Kobieta petarda" dosłownie młodnieje w oczach!

Zobacz naszą galerię: SZOK! Paulina Smaszcz jak blond bogini. Pokazała ciało w bikini

Paulina Smaszcz w turkusowym bikini z różowymi ramiączkami i ciemnych okularach, pozująca na tle zielonych liści winorośli. Celebrytka prezentuje jasne blond włosy i szczupłą sylwetkę, o której czytelnicy mogą przeczytać na naszym portalu.
Galeria zdjęć 30
Sonda
Co sądzicie o zachowaniu Pauliny Smaszcz?
SE: Paulina Smaszcz zaskoczyła młodzieżową stylizacją w "You Can Dance". Wyglądała 30 lat młodziej!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA SMASZCZ