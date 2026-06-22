Paulina Smaszcz z nowymi włosami i w starej sukience. Odsłoniła niebezpiecznie głęboki dekolt!

Paulina Smaszcz w ryzykownej kreacji. Jest efekt WOW!

Za nami dopiero pół roku, a w show-biznesie już mamy metamorfozę 2026! Paulina Smaszcz (53 l.) kilka tygodni temu postanowiła odświeżyć fryzurę. Dziennikarka i specjalistka od PR, która do tej pory nosiła krótkie włosy, od kilku tygodni cieszy się bujnymi puklami. Zmieniła jedynie długość włosów, ale efekt jest powalający. Na pierwszej udostępnionej przez nią fotografii trudno było uwierzyć, że to naprawdę ona.

Nowa fryzura odjęła Paulinie Smaszcz dwadzieścia lat z metryki. Internauci przecierają oczy ze zdumienia i nie szczędzą jej komplementów w komentarzach. Sama zainteresowana jest wyraźnie zadowolona z metamorfozy i chętnie wrzuca do sieci nowe zdjęcia. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z Beatą Marciniak prowadziły cykl szkoleń motywacyjnych.

Obecnie "kobieta petarda" wypoczywa, ale nie zapomina o codziennym motywowaniu swoich obserwujących. Paulina Smaszcz wrzuca kolejne swoje przemyślenia, ale to ilustrujące wpisy zdjęcia robią największe wrażenie. W jednym z najnowszych wpisów rozmyślała nad umiejętnością odpoczywania.

Czy umiem odpoczywać? Szczerze? Nadal się tego uczę. Przez całe życie byłam w ruchu. Pracowałam, walczyłam, budowałam, wspierałam innych. Dziś wiem, że prawdziwy rozwój nie polega wyłącznie na działaniu [...] - napisała.

Do wpisu dodała zdjęcia w eleganckiej czarnej sukni z głębokim dekoltem. Z gładko zaczesanymi włosami oraz złotymi kolczykami wyglądała niczym gwiazda Hollywood. W komentarzach od razu zaroiło się od komplementów.

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Paulina Smaszcz drugi raz w tej samej sukience!

Tę suknię już gdzieś widzieliśmy! Paulina Smaszcz miała ją na sobie podczas jednego z odcinków "Mówię Wam". Na wizytę w śniadaniówce TVN wybrała suknię bardziej nadającą się na wieczorowe wyjście niż wypad to telewizji. Zdecydowanie wyróżniała się na tle reszty gości. Jej kreacja narobiła w sieci sporo szumu.

Część internautów zauważyła, że taka kreacja zdecydowanie nie była na miejscu. Zarzucali Paulinie Smaszcz, że na siłę chciała się wyróżnić. Według innych źle dobrany krój dodawał jej lat. Pojawiły się również głosy, że taki dekolt w telewizji śniadaniowej, to zdecydowanie za dużo. Chociaż znaczna większość komentarzy miała dość naturalny ton, to pojawił się również hejt.

Paulina Smaszcz oczywiście nie mogła tego przemilczeć. Na swoim Instagramie opublikowała obszerny post. Na początku wymieniła swoje zasługi oraz podkreśliła, jak ważne jest dla niej wspieranie innych kobiet. Następnie nawiązała do hejtu, który spadł na nią przez kontrowersyjną kreację.

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