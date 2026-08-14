Jubileuszowa odsłona Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia z imprezy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-14 14:33

Trwa toruńska odsłona Festiwalu Wisły 2026. 10. edycja imprezy to m.in. koncerty, rejsy tematyczne, zabawa z koszykarzami Arriva Polski Cukier Toruń, przepływanie Wisły wpław i pyszne jedzenie. Zobaczcie zdjęcia fotoreportera "Super Expressu" na se.pl.

X Festiwal Wisły dopłynął do Torunia

Gród Kopernika opanowany przez flisaków! W dniach 13-15 sierpnia Toruń gości jubileuszową edycję Festiwalu Wisły. W czwartkowy wieczór uczestników rozgrzał koncert zespołu Farben Lehre. Prezydent Paweł Gulewski podkreślił, że od samego początku lokalne władze wspierają imprezę. Dyrektor imprezy Marcin Karasiński otrzymał symboliczną nagrodę od gospodarza miasta. 

- Festiwal to jest przede wszystkim armada łodzi, ponad 40 dużych, drewnianych statków wodnych, wykonanych przez prawdziwych szkutników - mówił reporterce Radia ESKA Toruń festiwalowy pirat, Andrzej Szalkowski. Dyrektor Karasiński wskazał, że Toruń pozostaje najsilniejszym akcentem na festiwalowej mapie.

W programie na piątek znalazły się m.in.:

  • Przepływanie Wisły wpław pod okiem doświadczonych ratowników WOPR
  • 11:00 - 21:30 - Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich
  • 11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki"
  • 11:00 - 19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
  • 14:00 - 18:00 - "Koszykarska Sztafeta Wisły" z udziałem koszykarzy Arriva Polski Cukier Toruń
  • 20:30 - 21:00 - parada festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac, widowisko światło-woda-dźwięk
  • koncerty, inscenizacje, rejsy i animacje dla dzieci

W sobotni poranek flisacy opuszczą Toruń i przeniosą się do Wielkiej Nieszawki. W godzinach 11-15 odbędą się bezpłatne rejsy dla publiczności.

Pierwszego dnia byliśmy na imprezie z aparatem! Zobaczcie fotorelację ze zdjęciami uczestników, przygotowaną przez Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu".

Para tańczy nad Wisłą podczas festiwalu w Toruniu. O jubileuszowej edycji wydarzenia przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 35

Przypomnijmy - sierpniowy weekend w Toruniu to również utrudnienia dla kierowców. Obowiązuje czasowe zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego i prace modernizacyjne na Szosie Lubickiej. Więcej na ten temat przeczytacie w tym miejscu.

Lołamacze udrażniają Wisłę w Toruniu i pomagają uratować porwany przez krę pomost do cumowania statków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FESTIWAL WISŁY