Jubileuszowa odsłona Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia z imprezy

X Festiwal Wisły dopłynął do Torunia

Gród Kopernika opanowany przez flisaków! W dniach 13-15 sierpnia Toruń gości jubileuszową edycję Festiwalu Wisły. W czwartkowy wieczór uczestników rozgrzał koncert zespołu Farben Lehre. Prezydent Paweł Gulewski podkreślił, że od samego początku lokalne władze wspierają imprezę. Dyrektor imprezy Marcin Karasiński otrzymał symboliczną nagrodę od gospodarza miasta.

- Festiwal to jest przede wszystkim armada łodzi, ponad 40 dużych, drewnianych statków wodnych, wykonanych przez prawdziwych szkutników - mówił reporterce Radia ESKA Toruń festiwalowy pirat, Andrzej Szalkowski. Dyrektor Karasiński wskazał, że Toruń pozostaje najsilniejszym akcentem na festiwalowej mapie.

W programie na piątek znalazły się m.in.:

Przepływanie Wisły wpław pod okiem doświadczonych ratowników WOPR

11:00 - 21:30 - Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich

11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki"

11:00 - 19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności

14:00 - 18:00 - "Koszykarska Sztafeta Wisły" z udziałem koszykarzy Arriva Polski Cukier Toruń

20:30 - 21:00 - parada festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac, widowisko światło-woda-dźwięk

koncerty, inscenizacje, rejsy i animacje dla dzieci

W sobotni poranek flisacy opuszczą Toruń i przeniosą się do Wielkiej Nieszawki. W godzinach 11-15 odbędą się bezpłatne rejsy dla publiczności.

Pierwszego dnia byliśmy na imprezie z aparatem! Zobaczcie fotorelację ze zdjęciami uczestników, przygotowaną przez Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu".

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Przypomnijmy - sierpniowy weekend w Toruniu to również utrudnienia dla kierowców. Obowiązuje czasowe zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego i prace modernizacyjne na Szosie Lubickiej. Więcej na ten temat przeczytacie w tym miejscu.