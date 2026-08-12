Droga w centrum Torunia zostanie zamknięta! 4 dni utrudnień

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-12 12:58

Ważne informacje dla mieszkańców Torunia i turystów przekazał Miejski Zarząd Dróg. Bulwar Filadelfijski zostanie czasowo wyłączony z ruchu. Utrudnienia potrwają od 13 do 16 sierpnia i mają one związek z planowanym w grodzie Kopernika Festiwalem Wisły 2026. Szczegóły poniżej.

Kobieta i dziecko idą Bulwarem Filadelfijskim w Toruniu. O zamknięciu drogi w SE.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Majówka w Toruniu. Mieszkańcy ruszyli m.in. na Bulwar Filadelfijski
  • Toruń: Bulwar Filadelfijski zostanie czasowo wyłączony z ruchu

Wielkimi krokami zbliża się toruńska odsłona "Festiwalu Wisły 2026". Wraz z królową polskich rzek będzie świętować wielu mieszkańców grodu Kopernika. Impreza to nie tylko moc atrakcji, ale również zmiany w organizacji ruchu drogowego, o których w komunikacie informuje Miejski Zarząd Dróg.

- Zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego obowiązywać będzie od czwartku, 13 sierpnia 2026 r. od godz. 7:00 do niedzieli, 16 sierpnia 2026 r. do godz. 19:00., na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej. W tym czasie ruch pojazdów na wskazanym odcinku Bulwaru Filadelfijskiego nie będzie możliwy. Kierowców prosimy o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe - przekazuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD w Toruniu.

W komunikacie toruńskich drogowców czytamy, że:

  • Zamknięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, mieszkańcom i turystom oraz umożliwienie sprawnej organizacji imprezy i komfortowego korzystania z przestrzeni nadwiślańskiej.
  • Czasowa organizacja ruchu związana jest nie tylko z przygotowaniem i przeprowadzeniem Festiwalu Wisły 2026, ale również wydłużonym weekendem sierpniowym.
  • Drogowcy apelują o wyrozumiałość i uwzględnienie zmian w swoich planach na najbliższe dni!

Festiwal Wisły i jego atrakcje będziemy omawiać w kolejnych materiałach w "Super Expressie". 

Zmiany również na Szosie Lubickiej

Bulwar Filadelfijski w centrum Torunia to nie wszystko. Od soboty 15 sierpnia, od godziny 5:00 do późnego popołudnia w niedzielę 16 sierpnia południowa jezdnia Szosy Lubickiej (od strony OBI, w kierunku na Warszawę / Olsztyn) na odcinku od Pl. Sybiraków do ul. Ślaskiego będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Zmiany mają związek z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego.

Dla pojazdów jadących od strony centrum miasta na wschód (w kierunku wyjazdu na Warszawę/Olsztyn) nie będzie możliwy przejazd Szosą Lubicką na odcinku od Pl. Sybiraków do ul. Ślaskiego.

Objazd został wyznaczony ulicami:

  • Przy Skarpie,
  • Konstytucji 3 Maja,
  • ul. Ślaskiego
  • powrót do ul. Szosa Lubicka

- Autobusy linii numer 31, ZT5 i N90 pojadą objazdem ulicami: Przy Skarpie, Konstytucji 3 Maja, ul. Ślaskiego z pominięciem przystanku Jamontta. W zamian zostanie uruchomiony przystanek Przy Skarpie 03. Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Mamy świadomość, że czasowe zmiany mogą być uciążliwe, ale po zakończeniu prac jakość podróżowania komunikacją tramwajową wzrośnie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo - podał Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.

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