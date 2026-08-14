Najlepsze plaże w promieniu godziny drogi autem od Torunia

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Torunia. Wszystkie zaprezentowane miejsca idealnie nadają się na spontaniczny wyjazd, oferując czystą wodę, opiekę ratowników oraz doskonałą infrastrukturę rekreacyjną.

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim (Kamionki Małe). Dojazd z Torunia zajmuje około 20 minut , a dystans do pokonania to około 18 kilometrów . To absolutny hit i jedno z najchętniej wybieranych miejsc przez Torunian, słynące z pierwszej klasy czystości wody oraz imponującej, szerokiej plaży o długości blisko 350 metrów. Na miejscu czeka na Was nowoczesny pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne), rozbudowana gastronomia, przebieralnie oraz bezpieczna, wydzielona strefa dla najmłodszych dzieci. W sezonie wstęp na plażę jest płatny, co gwarantuje doskonale utrzymany i czysty teren. Sezon kąpielowy trwa tu do 23 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-18:00, a w niedziele w godzinach 9:00-18:00.

Dojazd z Torunia zajmuje , a dystans do pokonania to . To absolutny hit i jedno z najchętniej wybieranych miejsc przez Torunian, słynące z pierwszej klasy czystości wody oraz imponującej, szerokiej plaży o długości blisko 350 metrów. Na miejscu czeka na Was nowoczesny pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne), rozbudowana gastronomia, przebieralnie oraz bezpieczna, wydzielona strefa dla najmłodszych dzieci. W sezonie wstęp na plażę jest płatny, co gwarantuje doskonale utrzymany i czysty teren. Sezon kąpielowy trwa tu , a Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo. Dojazd z Torunia zajmuje zaledwie około 20 minut , co odpowiada odległości około 16 kilometrów . Ta urokliwa oaza w gminie Lubicz leży na malowniczym obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” i jest otoczona gęstym, sosnowym lasem. Piaszczysta plaża zachęca do relaksu, a krystaliczna woda idealnie chłodzi w upalne dni. Na plażowiczów czekają dwa parkingi (w tym duży i bezpłatny przed wjazdem do lasu), boisko do siatkówki, plac zabaw, toalety, bar oraz wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i desek SUP. Sezon kąpielowy trwa tu do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Dojazd z Torunia zajmuje zaledwie , co odpowiada odległości . Ta urokliwa oaza w gminie Lubicz leży na malowniczym obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” i jest otoczona gęstym, sosnowym lasem. Piaszczysta plaża zachęca do relaksu, a krystaliczna woda idealnie chłodzi w upalne dni. Na plażowiczów czekają dwa parkingi (w tym duży i bezpłatny przed wjazdem do lasu), boisko do siatkówki, plac zabaw, toalety, bar oraz wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i desek SUP. Sezon kąpielowy trwa tu , a Plaża Miejska w Chełmży. Dojazd z Torunia zajmie Wam około 25 minut przy odległości wynoszącej około 20 kilometrów. Zlokalizowane nad Jeziorem Chełmżyńskim kąpielisko to tętniące życiem centrum letniej rozrywki. Oprócz piaszczystej plaży i czystej toni jeziora miejsce zachwyca funkcjonalnym molo, siłownią plenerową, zapleczem restauracyjnym oraz amfiteatrem. W sezonie możecie tu skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, a wieczorami trafić na kino plenerowe lub potańcówkę, co czyni Chełmżę świetnym kierunkiem na całodniowy, pełen wrażeń wypad. Sezon kąpielowy trwa tu do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim wyruszycie z Torunia na poszukiwanie upragnionego chłodu, koniecznie sprawdźcie natężenie ruchu na trasach wylotowych – drogi w kierunku Chełmży czy Kamionek potrafią się mocno zatłoczyć.Warto mieć na uwadze, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych fal upałów czas dojazdu na plażę może się znacznie wydłużyć.

Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o absolutnej podstawie bezpiecznego wypoczynku: zawsze zwracajcie uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i kąpcie się wyłącznie w wyznaczonych strefach.

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