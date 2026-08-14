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Najlepsze plaże w promieniu godziny drogi autem od Torunia
Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Torunia. Wszystkie zaprezentowane miejsca idealnie nadają się na spontaniczny wyjazd, oferując czystą wodę, opiekę ratowników oraz doskonałą infrastrukturę rekreacyjną.
- Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim (Kamionki Małe). Dojazd z Torunia zajmuje około 20 minut, a dystans do pokonania to około 18 kilometrów. To absolutny hit i jedno z najchętniej wybieranych miejsc przez Torunian, słynące z pierwszej klasy czystości wody oraz imponującej, szerokiej plaży o długości blisko 350 metrów. Na miejscu czeka na Was nowoczesny pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne), rozbudowana gastronomia, przebieralnie oraz bezpieczna, wydzielona strefa dla najmłodszych dzieci. W sezonie wstęp na plażę jest płatny, co gwarantuje doskonale utrzymany i czysty teren. Sezon kąpielowy trwa tu do 23 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-18:00, a w niedziele w godzinach 9:00-18:00.
- Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo. Dojazd z Torunia zajmuje zaledwie około 20 minut, co odpowiada odległości około 16 kilometrów. Ta urokliwa oaza w gminie Lubicz leży na malowniczym obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” i jest otoczona gęstym, sosnowym lasem. Piaszczysta plaża zachęca do relaksu, a krystaliczna woda idealnie chłodzi w upalne dni. Na plażowiczów czekają dwa parkingi (w tym duży i bezpłatny przed wjazdem do lasu), boisko do siatkówki, plac zabaw, toalety, bar oraz wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i desek SUP. Sezon kąpielowy trwa tu do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Plaża Miejska w Chełmży. Dojazd z Torunia zajmie Wam około 25 minut przy odległości wynoszącej około 20 kilometrów. Zlokalizowane nad Jeziorem Chełmżyńskim kąpielisko to tętniące życiem centrum letniej rozrywki. Oprócz piaszczystej plaży i czystej toni jeziora miejsce zachwyca funkcjonalnym molo, siłownią plenerową, zapleczem restauracyjnym oraz amfiteatrem. W sezonie możecie tu skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, a wieczorami trafić na kino plenerowe lub potańcówkę, co czyni Chełmżę świetnym kierunkiem na całodniowy, pełen wrażeń wypad. Sezon kąpielowy trwa tu do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Zanim wyruszycie z Torunia na poszukiwanie upragnionego chłodu, koniecznie sprawdźcie natężenie ruchu na trasach wylotowych – drogi w kierunku Chełmży czy Kamionek potrafią się mocno zatłoczyć.Warto mieć na uwadze, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych fal upałów czas dojazdu na plażę może się znacznie wydłużyć.
Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o absolutnej podstawie bezpiecznego wypoczynku: zawsze zwracajcie uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i kąpcie się wyłącznie w wyznaczonych strefach.
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