Pogoda na długi weekend w Toruniu: 14-16 sierpnia

Mieszkańcy Torunia mogą liczyć na bardzo ciepły i słoneczny początek weekendu, który rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. Prognozy pogody wskazują jednak, że końcówka wolnych dni przyniesie załamanie aury. Najcieplejszym dniem będzie sobota, po której nastąpi odczuwalna zmiana.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek w Toruniu upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i wysokich temperatur. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 29 stopni Celsjusza. To będzie idealny dzień na korzystanie z letniej pogody. Noc z piątku na sobotę będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością do 3 m/s.

Sobota, 15 sierpnia, zapowiada się jako najgorętszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie aż do 32 stopni Celsjusza, a niebo wciąż będzie bezchmurne. Takie warunki pogodowe będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając średnio 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie cieplejsza od poprzedniej – słupki rtęci nie spadną poniżej 16 stopni.

Niedziela przyniesie chmury i deszcz

Po dwóch słonecznych dniach niedziela, 16 sierpnia, przyniesie w Toruniu wyraźną zmianę aury. Na niebie pojawi się duże zachmurzenie, a wraz z nim prognozowane są niewielkie opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w sobotę i wyniesie maksymalnie 29 stopni Celsjusza. Co ciekawe, będzie to jednocześnie najcieplejsza noc tego weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie około 19 stopni. Wiatr ponownie osłabnie do prędkości około 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Toruniu?

Pogoda w piątek i sobotę będzie zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz. Wysokie temperatury i bezchmurne niebo stworzą doskonałe warunki do spacerów, relaksu w parkach czy spędzania czasu nad wodą. Warto jednak pamiętać o ochronie przed słońcem. Z kolei niedzielna aura może nieco pokrzyżować plany plenerowe. Duże zachmurzenie i możliwe opady deszczu to dobra okazja, by wybrać się do miejsc pod dachem, takich jak kina, muzea czy galerie, lub po prostu spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather