Festiwal Wisły w Toruniu: Darmowe atrakcje i koncerty dla wszystkich. Plan wydarzeń

Jubileuszowy Festiwal Wisły 2026 zmierza do Torunia

Obecna edycja Festiwalu Wisły ma szczególny charakter ze względu na to, że jest to dziesiąta odsłona imprezy. Uroczystości na rzecz królowej polskich rzek trwają od 7 sierpnia. Pierwszym przystankiem był Włocławek, a od 13 sierpnia święto przenosi się do Torunia. Lokalnej społeczności nie trzeba zachęcać, bo zazwyczaj licznie uczestniczą w wydarzeniu. Mimo to - jak co roku - organizatorzy przygotowali atrakcje dla wszystkich grup wiekowych.

- Przygotowaliśmy ponad 250 atrakcji, w tym specjalne strefy ginących zawodów, widowiskowe inscenizacje, koncerty i stoiska prezentujące nasze dziedzictwo. Najsilniejszym akcentem na trasie będzie Toruń, w którym zostaniemy aż trzy dni -

tak zapowiedział Marcin Karasiński, pełniący funkcję dyrektora Festiwalu Wisły.

- Festiwal to jest przede wszystkim armada łodzi, ponad 40 dużych, drewnianych statków wodnych, wykonanych przez prawdziwych szkutników. Uczestnicy będą mogli popróbować dawnych rzemiosł -

dodał w rozmowie z Radiem ESKA Toruń Andrzej Szalkowski, festiwalowy pirat.

Darmowe atrakcje na Festiwalu Wisły w Toruniu. Kto wystąpi?

Toruńska część Festiwalu Wisły 2026 rozpoczyna się 13 sierpnia od 11:00. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzać stoiska edukacyjne, Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich oraz Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”. Zaplanowano również darmowe rejsy przy Przystani Toruń na ulicy ks. J. Popiełuszki.

Od godziny 17:45 ruszają koncerty, a na głównej scenie o 21:30 zaprezentuje się legenda punk rocka z Płocka, czyli zespół Farben Lehre.

Wcześniej, o 21:00, nastąpi powitanie flisaków, przedstawienie głównego motywu Festiwalu oraz przemówienia gości. Na ten wieczór przewidziano także przyznanie Sążnia Wiślanego i tytułu Mistrza Szkutnictwa Tradycyjnego.

Po 22:30 zacznie się kameralne granie i śpiewanie przy ognisku.

W piątek od 11:00 rozpocznie się inicjatywa „Przepłyń Wisłę”. Jak tłumaczą organizatorzy, chętni pływacy będą mieli szansę sprawdzić się w wodach rzeki pod nadzorem ratowników WOPR. Zarówno w czwartek, jak i w piątek przewidziano „Koszykarską Sztafetę Wisły” z zawodnikami Arriva Polski Cukier Toruń. O godzinie 14:00 zaplanowano konkurs rzutów za trzy punkty z upominkami i rejs ze sportowcami.

Wieczorem w piątek sceną zawładną Jacek Słupkowski, formacja Dubska, Namena Lala oraz Łysa Góra. Dokładny program jest opublikowany na stronie internetowej wydarzenia.

Kolejne przystanki festiwalowe to Wielka Nieszawka, Bydgoszcz i Grudziądz, gdzie impreza zawita 15 i 16 sierpnia.

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