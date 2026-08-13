Oglądali zaćmienie Słońca na lotnisku. Torunianie nie mogli tego przegapić

Zaćmienie Słońca, czyli niezwykłe widowisko na niebie

12 sierpnia w godzinach wieczornych Polacy masowo spoglądali w niebo. Specjalne okulary, a nawet maski spawalnicze - takie gadżety brali ze sobą ci, którzy chcieli podziwiać zaćmienie Słońca. W Toruniu owe zaćmienie i Perseidy obserwowano m.in. na Zamku Dybowskim i miejscowym lotnisku. To właśnie w tej drugiej lokalizacji byliśmy z aparatem. Na miejscu widzieliśmy m.in. artystów, którzy postanowili namalować piękne zjawisko. Zobaczcie galerię ze zdjęciami, przygotowaną przez współpracownika "Super Expressu".

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Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce. Wielu tego nie doczeka

Na częściowe zaćmienie słońca poczekamy do sierpnia 2027 roku. A kiedy doczekamy się momentu, gdy Księżyc w pełni zakryje Słońce nad polską ziemią? Trzeba uzbroić się w ogromną cierpliwość, bo nastąpi to dopiero w kolejnym stuleciu. Astronomowie wyznaczyli tę datę na 7 października 2135 roku (widoczne głównie na Dolnym Śląsku i w Małopolsce).

Czy ktoś z obecnego pokolenia może tego dożyć? Pozostaje trzymać kciuki za rozwój medycyny.