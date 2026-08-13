Oglądali zaćmienie Słońca na lotnisku. Torunianie nie mogli tego przegapić

eitor
2026-08-13 16:42

Zaćmienie Słońca podziwiano w różnych zakątkach kraju. Nie inaczej było w Toruniu. Ekipa "Super Expressu" była na lokalnym lotnisku, gdzie spotkała wielu mieszkańców grodu Kopernika. Jak widać na załączonych obrazkach, niemal każdy chciał uwiecznić to zdarzenie na zdjęciach.

Zaćmienie Słońca, czyli niezwykłe widowisko na niebie

12 sierpnia w godzinach wieczornych Polacy masowo spoglądali w niebo. Specjalne okulary, a nawet maski spawalnicze - takie gadżety brali ze sobą ci, którzy chcieli podziwiać zaćmienie Słońca. W Toruniu owe zaćmienie i Perseidy obserwowano m.in. na Zamku Dybowskim i miejscowym lotnisku. To właśnie w tej drugiej lokalizacji byliśmy z aparatem. Na miejscu widzieliśmy m.in. artystów, którzy postanowili namalować piękne zjawisko. Zobaczcie galerię ze zdjęciami, przygotowaną przez współpracownika "Super Expressu".

Tłumy Torunian przyjechały na lokalne lotnisko żeby obserwować zaćmienie Słońca
Galeria zdjęć 18

Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce. Wielu tego nie doczeka

Na częściowe zaćmienie słońca poczekamy do sierpnia 2027 roku. A kiedy doczekamy się momentu, gdy Księżyc w pełni zakryje Słońce nad polską ziemią? Trzeba uzbroić się w ogromną cierpliwość, bo nastąpi to dopiero w kolejnym stuleciu. Astronomowie wyznaczyli tę datę na 7 października 2135 roku (widoczne głównie na Dolnym Śląsku i w Małopolsce). 

Czy ktoś z obecnego pokolenia może tego dożyć? Pozostaje trzymać kciuki za rozwój medycyny.

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