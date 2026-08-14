Śmiertelny wypadek na torach w Toruniu. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny poranek na przejeździe kolejowym w Toruniu

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek rano na przejeździe kolejowym przy ul. Kluczyki w Toruniu. Na miejscu od godzin porannych pracują służby ratunkowe oraz funkcjonariusze wyjaśniający okoliczności zdarzenia.

O zdarzeniu poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W oficjalnym komunikacie przekazano, że do zdarzenia doszło o 8:14:

- Toruń, ul. Kluczyki. śmiertelne potrącenie przez pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu 3 zastępy straży

- poinformowano w komunikacie KW PSP w Toruniu.

W działaniach uczestniczą służby ratunkowe

Według dostępnych informacji akcja prowadzona jest przez kilka służb. W rejonie zdarzenia pracują między innymi strażacy, którzy zabezpieczają miejsce tragedii i wspierają pozostałe działania prowadzone na torach.

Według naszych nieoficjalnych informacji ofiarą wypadku jest starsza kobieta.

Możliwe utrudnienia dla pasażerów

W związku ze zdarzeniem problemy mogą napotkać również podróżni korzystający z połączeń kolejowych. Komunikat opublikował Portal Pasażera, wskazując konkretny odcinek, na którym występują utrudnienia.

- Cierpice - Toruń Towarowy. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu nr 5130/1 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- czytamy na Portalu Pasażera.

Według przekazanych informacji opóźnienia mogą dotknąć część składów przejeżdżających przez ten odcinek linii kolejowej.