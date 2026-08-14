Rafał Bochenek kończy 40 lat! Od lat jest szczęśliwym mężem, zorganizował zaręczyny jak z bajki

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-14 15:00

Rzecznik PiS Rafał Bochenek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS, a 14 sierpnia świętuje swoje 40. urodziny. Z tej okazji przypominamy historię jego miłości z piękną blondynką!

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w ciemnym płaszczu i szaliku. O jubileuszu 40. urodzin polityka przeczytasz na SE.
Autor: Art Service Rafał Bochenek
  • Poseł PiS Rafał Bochenek w lipcu 2021 roku zawarł związek małżeński z Aleksandrą Tylek w lipcu bieżącego roku w Strumianach.
  • Uroczystość ślubna została przesunięta z planowanego kwietnia z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
  • Para zaręczyła się w Paryżu w 2020 roku, a na ślubie obecna była m.in. była premier Beata Szydło.

Rafał Bochenek, zawarł związek małżeński z Aleksandrą Tylek. Wcześniej para zaręczyła się we wręcz filmowej scenerii - w Paryżu, często nazywanym miastem zakochanych. Informacja o zaręczynach Rafała Bochenka z Aleksandrą Tylek pojawiła się w 2020 roku, wywołując liczne gratulacje. Polityk ogłosił radosną nowinę, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie dłoni narzeczonej z pierścionkiem na palcu serdecznym.

- Powiedziała TAK! Takie rzeczy tylko w mieście miłości - napisał wówczas w mediach społecznościowych. 

Przesunięty termin ślubu

Planowana na 17 kwietnia 2021 roku uroczystość ślubna została przesunięta w czasie z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

- Ola jest przyjaciółką mojej kuzynki. I tak się właśnie poznaliśmy. Bardzo ją kocham i chcemy wziąć ślub. I gdyby nie koronawirus i obostrzenia, już bylibyśmy małżeństwem - mówił nam.

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Decyzja o odroczeniu daty wynikała z pragnienia pary, by celebrować ten ważny dzień w towarzystwie przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób. Ostatecznie zakochani pobrali się 10 lipca 2021 roku.

Uroczystość ślubna i goście

Ślub Rafała Bochenka i Aleksandry Tylek odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Strumianach, miejscowości położonej w powiecie wielickim, skąd pochodzi pan młody. Wśród zaproszonych gości, oprócz rodziny i przyjaciół, znaleźli się również przedstawiciele świata polityki i samorządu z Małopolski, w tym była premier Beata Szydło. Warto przypomnieć, że Aleksandra Tylek to krakowianka, która podobnie jak polityk ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W oficjalnym związku byli od 2019 roku.

W naszej galerii zobaczysz Rafała Bochenka z ukochaną:

Rafał Bochenek
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