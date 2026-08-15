Marta Nawrocka przyciągała spojrzenia. Tak ubrała się na obchody 15 sierpnia

Marta Nawrocka towarzyszyła prezydentowi podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, gdzie jej stylizacja przyciągnęła uwagę i stała się tematem rozmów.

Pierwsza dama postawiła na elegancję, wybierając sukienkę płaszczową w modnym, szałwiowo-zielonym odcieniu, podkreślającym jej klasyczny styl.

Sprawdź, jak jej dyskretne dodatki i spójna kompozycja wyróżniły się na tle uroczystości i dlaczego ten wybór koloru był tak trafny.

Marta Nawrocka u boku prezydenta

Marta Nawrocka towarzyszyła Karolowi Nawrockiemu podczas piątkowych obchodów Święta Wojska Polskiego. Para prezydencka rozpoczęła dzień od złożenia wieńca przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, a później uczestniczyła we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Na oficjalnych uroczystościach uwagę zwracała także stylizacja pierwszej damy. Marta Nawrocka zrezygnowała z mocnych kolorów i wzorów. Wybrała elegancką kreację w przygaszonym, szałwiowo-zielonym odcieniu.

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Szałwiowa zieleń i mocno zaznaczona talia

Kreacja pierwszej damy ma fason przypominający klasyczną sukienkę płaszczową. Szerokie klapy, dopasowana góra i mocniej zaznaczona talia nadają jej formalnego charakteru. Dół sięga za kolano i delikatnie rozszerza się ku dołowi.

Marta Nawrocka postawiła również na rękawy sięgające mniej więcej do łokcia. Całość jest bardzo oszczędna – bez widocznych zdobień, haftów czy kontrastowych elementów. To właśnie kolor robi tu największe wrażenie. Zieleń jest stonowana i elegancka, dzięki czemu dobrze wpisuje się w rangę państwowych uroczystości, ale jednocześnie nie wygląda ciężko.

Pierwsza dama postawiła na dyskretne dodatki

Równie spokojnie Marta Nawrocka dobrała dodatki. Do zielonej kreacji założyła jasne czółenka na niewysokim obcasie. Z biżuterii wybrała niewielkie kolczyki-koła. Pierwsza dama miała włosy gładko zaczesane i spięte nisko z tyłu głowy. Makijaż również pozostał delikatny.

W zestawieniu z ciemnym garniturem Karola Nawrockiego i jego intensywnie czerwonym krawatem jasna stylizacja pierwszej damy wyraźnie się wyróżniała, ale nie dominowała nad oficjalnym charakterem wydarzenia.

Marta Nawrocka konsekwentnie wybiera klasykę

Od początku pełnienia roli pierwszej damy Nawrocka pokazuje się przede wszystkim w prostych, uporządkowanych stylizacjach. Podczas najważniejszych uroczystości wybiera fasony z wyraźnie zaznaczoną talią i raczej oszczędne dodatki.

Tak było również 15 sierpnia. Tym razem zamiast granatu, czerni czy czerwieni postawiła na łagodniejszą zieleń. Efekt? Klasycznie, kobieco i bez przesady.

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