Ola Kwaśniewska pokazała widok z „biura”. Internautka od razu jej to wytknęła i się pokłóciły

Ola Kwaśniewska, prezentując bajkowy widok ze swojego "biura", wywołała natychmiastową reakcję fanów, ale nie wszyscy byli zachwyceni.

Córka byłego prezydenta pokazała zapierający dech w piersiach krajobraz, lecz jedna z internautek ostro skrytykowała brak kluczowej informacji.

Czy etyka mediów społecznościowych wymaga podawania lokalizacji? Dowiedz się, co dokładnie wzburzyło internautkę pod pozornie niewinnym postem!

Ola Kwaśniewska wie, jak zwrócić uwagę fanów. Córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego wrzuciła na Instagram zdjęcie, którego można tylko pozazdrościć. Błękitne jezioro, góry w tle, żaglówki na wodzie i widok jak z luksusowych wakacji.

„Mam nadzieję, że nikogo nie zdenerwuję, ale przygotowuję dla Was kolejne dwa odcinki podcastu i to jest mój widok z biura 🥰” – napisała Aleksandra Kwaśniewska. I faktycznie, niektórzy mogli się „zdenerwować”. Ale niekoniecznie z zazdrości.

Internautka nie wytrzymała. Poszło o lokalizację

Pod zdjęciem pojawiły się zachwyty, serduszka i komentarze fanów. Jedna z internautek zwróciła jednak uwagę na coś innego. Jej zdaniem przy takich kadrach powinno pojawić się więcej konkretów.

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„Pięknie 💗 Szkoda tylko, że nie wiadomo nic o nazwie miejscowości i nazwie kraju. Co jest bardzo częstym przypadkiem na Instagramie zresztą. Jest wrzucane ładne zdjęcie z widokiem bez żadnej informacji o nim, w celu samego zdobycia lików od najmniej wymagających użytkowników social mediów. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle etyczne?” – napisała.

Mocno? Bardzo. Zwłaszcza że post Kwaśniewskiej wyglądał raczej na lekki, wakacyjny kadr niż przewodnik turystyczny.

Luksusowy widok i pytanie: gdzie to jest?

Na screenie nie widać, by Ola Kwaśniewska zdradziła nazwę miejsca. Pokazała sam widok. I to wystarczyło, by pod wpisem zaczęła się dyskusja. Pod postem pojawił się też żartobliwy komentarz: „Zacytuję Asię Kołaczkowską „I po co te popisy” 😂”.

Trudno się dziwić, że zdjęcie przyciągnęło uwagę. Takie „biuro” to marzenie wielu osób. Szczególnie tych, które w tym samym czasie patrzą nie na góry i jezioro, ale na ekran komputera w dusznym pokoju.

Poniżej galeria zdjęć: Aleksandra Kwaśniewska baluje na plaży

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