Zamach na Donald Trumpa. Niezwykłe zdjęcia z Pensylwanii

W sobotę (13 lipca) w Butler w stanie Pensylwania odbywał się wiec Donalda Trumpa. Za byłym prezydentem USA do miejscowości oddalonej ok. 50 km. od Pittsburgha pojechał Doug Mills, fotoreporter dziennika "The New York Times". Przygotował on serię niezwykłych zdjęć z chwili zamachu na Donalda Trumpa. Na jednym ze zdjęć widać kulę, wystrzeloną przez zamachowca która zbliża się do głowy Trumpa. Zdjęcia rozeszły się szeroko po mediach społecznościowych, co widzimy poniżej.

⚡️NYT Photojournalist Doug Mills (@dougmillsnyt) captures a remarkable image of one of the bullets fired towards Trump at the rally in PA today. Possibly the one that struck his ear. I spoke with him and confirmed that this is the raw image. pic.twitter.com/QQ9isu7W2J— War Monitor (@WarMonitors) July 14, 2024

A remarkable series of photos taken by @dougmillsnyt and posted on NYT, where you can see a bullet fly past Trump's head, Trump touching his right ear, and then removing his hand with blood on it: https://t.co/BlVYoEASHN pic.twitter.com/MyptVvjHaX— Meridith McGraw (@meridithmcgraw) July 14, 2024

Zamach na Donalda Trumpa. Kim był sprawca?

Chwilę po tym, jak dało się usłyszeć strzały, Donald Trump, trzymając się za ucho, schował się za mównicą, po czym został przykryty przez chroniących go agentów Secret Service.

Szef FBI w Pittsburghu Kevin Rojek poinformował, że sprawca zamachu na Donalda Trumpa został wstępnie zidentyfikowany. Amerykańskie media podają, że sprawcą zamachu na byłego prezydenta USA był 20-letni Thomas Matthew Crooks, mieszkaniec miejscowości Bethel Park. Mężczyzna nie żyje.

ojek dodał, że mimo wstępnego ustalenia tożsamości strzelca, służby podadzą jego dane do wiadomości publicznej dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, bo mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Nie podano także motywu jego działania. Oficer FBI podał, że służby nie mają jeszcze pewności, czy sprawca działał sam. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii.