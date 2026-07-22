Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj na Podkarpaciu. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wypadku drogowego, który miał miejsce w miejscowości Zarzecze w powiecie niżańskim. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego policji tuż przed godziną 6:30 rano.

80-latek potrącił pieszego na pasach

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji, którzy rozpoczęli ustalanie przyczyn i przebiegu zdarzenia. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia drogowego wynika, że 80-letni mieszkaniec gminy Jarocin, kierujący Oplem, potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych, mężczyznę przechodzącego przez jezdnię

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Nisku.

Życia 79-latka nie udało się uratować

Służby ratunkowe podjęły próbę reanimacji poszkodowanego pieszego. Niestety, obrażenia okazały się zbyt rozległe. Pomimo wysiłków ratowników, życia 79-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego nie udało się uratować.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady, które pomogą w wyjaśnieniu dokładnych okoliczności tej tragedii. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.