Dom prezesa Kaczyńskiego to typowa kostka z PRL. Przebudowa szarego klocka zachwyca! To będzie nowoczesne cacko

Paulina Jaworska
2026-03-19 13:12

Jarosław Kaczyński całe życie jest związany z warszawskim Żoliborzem. Tutaj się urodził, spędził dzieciństwo, wychował i chodził do szkoły. Prezes PiS od lat mieszka w tej dzielnicy i to w tym samym domu, który czasy świetności ma dawno za sobą, a przynajmniej ta część zajmowana przez polityka. Budynek to bliźniak i typowa kostka z PRL. Ale teraz w połowie przechodzi gruntowny remont, został poddany metamorfozie i nie przypomina dawnego siebie.

Prezes Kaczyński od lat mieszka na Żoliborzu

Często o domu, w którym od lat mieszka Jarosław Kaczyński, można przeczytać, że to "żoliborska willa". Jednak patrząc na jego zdjęcia trzeba przyznać, iż to nieco przesadne sformułowanie. Willa kojarzy się z przestronnymi wnętrzami, bogactwem i luksusem, zaś dom prezesa PiS to stary budynek, który już stracił dawny blask. Jeszcze do niedawna dom nie wyróżniał się niczym szczególnym wśród innych w tej okolicy: piętrowy, na podpiwniczeniu, z wąskim wjazdem do garażu. Śmiało można powiedzieć, że to typowy dom kostka z PRL, takich budowano w latach 60. bardzo dużo, a właśnie z tego okresu pochodzi budynek. 

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Jarosław Kaczyński ma dom o powierzchni około 150 m kw, a jego wartość to około 2 200 tys. zł, prezes ma 1/3 współwłasności domu. Działka, na której stoi budynek nie jest najmniejsza, ale dość zarośnięta krzewami i drzewami, daje więc miejsce do odpoczynku w cieniu latem, ale też wiąże się to z koniecznością prac jesienią: liście trzeba zagrabić.

Polityka SE Google News

Domy kostki w latach 60. w PRL były popularne, potem wyśmiewane. Teraz robią z nich cuda!

Wszystkie takie domy kostki charakteryzowały się kilkoma cechami: prostą, zwartą bryłą, zazwyczaj dwukondygnacyjną (parter i piętro), co pozwalało na efektywne wykorzystanie powierzchni bez skosów; płaskim dachem; elewacją z tynku typu "baranek"; wysoką piwnicą i z garażem, do którego prowadzi stromy zjazd.

Dom kostka z PRL w środku ma też zawsze przejrzysty układ, często trzy pokoje na kondygnację. Czasem domy miały też niewielkie balkony. Właśnie tak wygląda dom, w którym mieszka Kaczyński. A przynajmniej budynek wyglądał tak do niedawna, ale już niebawem zobaczymy go w zupełnie innej odsłonie, przynajmniej w części.

Dom, w którym mieszka Kaczyński przechodzi metamorfozę! Sąsiedzi przerabiają budynek

Niedawno część bliźniaka kupili nowi właściciele, którzy zamieszkają za ścianą prezesa PiS. Nowi sąsiedzi zdecydowali się na gruntowny remont swojej części: wyburzali, dobudowywali, wiercili, słowem postawili na totalną metamorfozę kostki z PRL! To obecnie bardzo popularne, że ludzie decydują się na modernizację starych domów typu kostka i robią z nich prawdziwe perełki.

Patrząc na to, co dzieje się za płotem u Kaczyńskiego, widać, że dom nabierze nowego wyrazu. Sąsiedzi zdecydowali się m.in. na wymianę okien: zrezygnowali z małych otworów i wstawili duże okna, a w części nawet połączyli je z wyjściem na taras, zabudowali też wejście do domu. 

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK KROK PO KROKU CZĘŚĆ BUDYNKU, W KTÓRYM MIESZKA KACZYŃSKI, PRZECHODZI METAMORFOZĘ

Galeria zdjęć 63
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI