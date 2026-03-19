Dom prezesa Kaczyńskiego to typowa kostka z PRL. Przebudowa szarego klocka zachwyca! To będzie nowoczesne cacko

Prezes Kaczyński od lat mieszka na Żoliborzu

Często o domu, w którym od lat mieszka Jarosław Kaczyński, można przeczytać, że to "żoliborska willa". Jednak patrząc na jego zdjęcia trzeba przyznać, iż to nieco przesadne sformułowanie. Willa kojarzy się z przestronnymi wnętrzami, bogactwem i luksusem, zaś dom prezesa PiS to stary budynek, który już stracił dawny blask. Jeszcze do niedawna dom nie wyróżniał się niczym szczególnym wśród innych w tej okolicy: piętrowy, na podpiwniczeniu, z wąskim wjazdem do garażu. Śmiało można powiedzieć, że to typowy dom kostka z PRL, takich budowano w latach 60. bardzo dużo, a właśnie z tego okresu pochodzi budynek.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Jarosław Kaczyński ma dom o powierzchni około 150 m kw, a jego wartość to około 2 200 tys. zł, prezes ma 1/3 współwłasności domu. Działka, na której stoi budynek nie jest najmniejsza, ale dość zarośnięta krzewami i drzewami, daje więc miejsce do odpoczynku w cieniu latem, ale też wiąże się to z koniecznością prac jesienią: liście trzeba zagrabić.

Wszystkie takie domy kostki charakteryzowały się kilkoma cechami: prostą, zwartą bryłą, zazwyczaj dwukondygnacyjną (parter i piętro), co pozwalało na efektywne wykorzystanie powierzchni bez skosów; płaskim dachem; elewacją z tynku typu "baranek"; wysoką piwnicą i z garażem, do którego prowadzi stromy zjazd.

Dom kostka z PRL w środku ma też zawsze przejrzysty układ, często trzy pokoje na kondygnację. Czasem domy miały też niewielkie balkony. Właśnie tak wygląda dom, w którym mieszka Kaczyński. A przynajmniej budynek wyglądał tak do niedawna, ale już niebawem zobaczymy go w zupełnie innej odsłonie, przynajmniej w części.

Dom, w którym mieszka Kaczyński przechodzi metamorfozę! Sąsiedzi przerabiają budynek

Niedawno część bliźniaka kupili nowi właściciele, którzy zamieszkają za ścianą prezesa PiS. Nowi sąsiedzi zdecydowali się na gruntowny remont swojej części: wyburzali, dobudowywali, wiercili, słowem postawili na totalną metamorfozę kostki z PRL! To obecnie bardzo popularne, że ludzie decydują się na modernizację starych domów typu kostka i robią z nich prawdziwe perełki.

Patrząc na to, co dzieje się za płotem u Kaczyńskiego, widać, że dom nabierze nowego wyrazu. Sąsiedzi zdecydowali się m.in. na wymianę okien: zrezygnowali z małych otworów i wstawili duże okna, a w części nawet połączyli je z wyjściem na taras, zabudowali też wejście do domu.

