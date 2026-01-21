Przez ten remont Jarosław Kaczyński wyprowadził się z domu. Sąsiedzi burzą ściany!

Willa, w której mieszka Jarosław Kaczyński przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu to pół bliźniaka. Dom ma dwa piętra, a jego powierzchnia to 150 metrów kwadratowych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, jest on właścicielem 1/3 domu. Z kolei cała nieruchomość wyceniona jest na ok. 2,2 mln zł. Już wiadomo, że były premier będzie miał nowych sąsiadów. Przylegająca do jego domu nieruchomość została w 2025 roku sprzedana, i jak udało nam się dowiedzieć, najpóźniej w okolicach czerwca/lipca obok prezesa PiS zamieszka rodzina z dziećmi. Zanim to się jednak stanie nieruchomość zostanie nie tylko wyremontowana, ale też kompletnie przebudowana (Wiemy, co czeka Kaczyńskiego przed świętami. Wiercenie, burzenie i wylewki. Potężny remont za ścianą. MAMY ZDJĘCIA!).

Jak wiadomo, takie hałasy tuż za ścianą raczej nie sprzyjają wypoczynkowi po ciężkiej pracy w Sejmie i przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie ma siedzibę ugrupowanie Kaczyńskiego. W związku z tym z pomocą był mu skłonny ruszyć sam Przemysław Czarnek. - Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować – zapowiadał w rozmowie z nami. Lider PiS postanowił jednak, wraz ze swoimi dwoma kotami, schronić się u swojego krewnego, Jana Marii Tomaszewskiego. Ciszę i spokój znalazł w artystycznym domu brata ciotecznego, który jest znakomitym malarzem. - Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce - mówił nam. Tam też, do dnia dzisiejszego, każdego dnia po pracy wraca były premier (SPRAWDŹ: Jarosław Kaczyński czuje się u krewnego jak u siebie. Na uwagę zasługuje pewien szczegół [ZDJĘCIA]).

Postanowiliśmy odwiedzić miejsce remontu, przez który Kaczyński zdecydował się aż na wyprowadzkę z domu. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wyglądają obecnie prace. Pomimo braku szczegółowych informacji na temat charakteru prac, można z całą pewnością stwierdzić, że na placu budowy panuje duża aktywność. Obserwując ogólny ruch i zaangażowanie osób pracujących na budowie, można wnioskować, że projekt jest realizowany z pełnym impetem!

