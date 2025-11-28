Wiercą w domu Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ma propozycję: Prezesie, u mnie możesz przenocować

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-11-28 6:48

Prezes PiS mieszka na warszawskim Żoliborzu w domu – bliźniaku. Jego drugą połowę kupiła rodzina, która przeprowadza remont swojej części budynku, przez co Jarosław Kaczyński (76 l.) słyszy donośne odgłosy za ścianą. Okazuje się, że może tymczasowo zamieszkać u wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka!

Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek

i

Autor: Jacek Dominski/ Reporter Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek
  • W domu prezesa PiS trwa remont, który na pewno utrudnia Jarosławowi spokojne funkcjonowanie.
  • Prace remontowe w wilii mogą potrwać jeszcze pół roku.
  • Poseł Przemysław Czarnej oferuje swojego szefowi tymczasowy nocleg.

Remont w wilii prezesa PiS

W drugiej części bliźniaka, w którym mieszka prezes PiS, trwa gruntowna przebudowa – wiercenie, burzenie i wylewki, które mają zakończyć się dopiero za około pół roku. Dotychczasowi właściciele sprzedali nieruchomość, a w jej miejsce wprowadzi się nowa rodzina z dziećmi, najpóźniej w połowie przyszłego roku. Najbardziej hałaśliwe prace mają zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia, ale już teraz są dla Kaczyńskiego poważnym utrudnieniem. Jak informowaliśmy w „Super Expressie”, polityk spędza większość czasu w pracy, co pozwala mu uniknąć największego zgiełku. Remont oznacza jednak, że otoczenie prezesa PiS na Żoliborzu zmieni się – dotychczas miał spokojnych sąsiadów, teraz obok zamieszka młoda rodzina, a dom zyska zupełnie nowe oblicze.

Poseł Czarnek oferuje nocleg

Na razie Jarosław Kaczyński musi się męczyć. A właściwie nie musi, bo wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (48 l.) w razie czego może przyjąć pod swój dach lidera partii. – Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować – zapowiedział w rozmowie z nami Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS mieszka na przedmieściach Lublina w domu z ogrodem. Z oświadczenia majątkowego Przemysława Czarnka wynika, że dom ma powierzchnię 220 metrów kwadratowych.

Polityka SE Google News
Wiercą Kaczyńskiemu za ścianą
24 zdjęcia
PORANNY RING - CZARNEK
Sonda
Czy zgadzasz się z Jarosławem Kaczyńskim, że rząd Donalda Tuska powinien odejść?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
PRZEMYSŁAW CZARNEK