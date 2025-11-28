Wiercą w domu Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ma propozycję: Prezesie, u mnie możesz przenocować

W domu prezesa PiS trwa remont, który na pewno utrudnia Jarosławowi spokojne funkcjonowanie.

Prace remontowe w wilii mogą potrwać jeszcze pół roku.

Poseł Przemysław Czarnej oferuje swojego szefowi tymczasowy nocleg.

Remont w wilii prezesa PiS

W drugiej części bliźniaka, w którym mieszka prezes PiS, trwa gruntowna przebudowa – wiercenie, burzenie i wylewki, które mają zakończyć się dopiero za około pół roku. Dotychczasowi właściciele sprzedali nieruchomość, a w jej miejsce wprowadzi się nowa rodzina z dziećmi, najpóźniej w połowie przyszłego roku. Najbardziej hałaśliwe prace mają zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia, ale już teraz są dla Kaczyńskiego poważnym utrudnieniem. Jak informowaliśmy w „Super Expressie”, polityk spędza większość czasu w pracy, co pozwala mu uniknąć największego zgiełku. Remont oznacza jednak, że otoczenie prezesa PiS na Żoliborzu zmieni się – dotychczas miał spokojnych sąsiadów, teraz obok zamieszka młoda rodzina, a dom zyska zupełnie nowe oblicze.

Poseł Czarnek oferuje nocleg

Na razie Jarosław Kaczyński musi się męczyć. A właściwie nie musi, bo wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (48 l.) w razie czego może przyjąć pod swój dach lidera partii. – Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować – zapowiedział w rozmowie z nami Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS mieszka na przedmieściach Lublina w domu z ogrodem. Z oświadczenia majątkowego Przemysława Czarnka wynika, że dom ma powierzchnię 220 metrów kwadratowych.

PORANNY RING - CZARNEK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.